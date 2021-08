Veja a previsão do tempo para Fortaleza e todo o Ceará nesta quarta-feira (11)

Nesta quarta-feira (11), Fortaleza deve amanhecer com céu de parcialmente nublado a poucas nuvens, conforme prevê a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

A temperatura mínima deve ser de 24 °C e a máxima pode chegar a 32 °C.

À tarde e à noite, o céu deve ficar sem nuvens. O clima e temperatura permanecem os mesmos na quinta-feira (12), conforme estimativa da Funceme.

A previsão é igual para o Ceará, sem expectativas de chuvas pelos próximos dois dias.

Tempos de mais calor

Segundo a Funceme, o segundo semestre do ano, no Ceará, é climatologicamente mais seco em relação aos primeiros meses.

Após a quadra chuvosa, que ocorre entre fevereiro e maio, os índices de chuva são pouco expressivos, apesar da possibilidade de acumulados pontuais, a depender das condições de tempo.

Conforme a gerente de Meteorologia da Funceme, Meiry Sakamoto, a umidade e a temperatura do ar são inversamente proporcionais uma à outra, ou seja, nos horários com as maiores temperaturas, principalmente no início da tarde, registra-se a menor umidade relativa do ar, principalmente no Interior do Estado.

“Áreas interioranas apresentam umidade relativa do ar mais baixa quando comparadas ao litoral devido à continentalidade, ou seja, a distância do oceano. Além disso, contribuem as condições predominantemente mais secas do solo e da vegetação reduzindo a evapotranspiração para a atmosfera”, explica Sakamoto.