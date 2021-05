Veja a previsão do tempo para este fim de semana em Fortaleza e todo o Ceará

Fortaleza deve amanhecer parcialmente nublada neste sábado (22), mas o restante do dia deverá ser de céu claro, conforme previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

As temperaturas mínima e máxima devem ser de 23° C e 31° C, respectivamente. Conforme a meteorologista da Funceme, Meiry Sakamoto, a previsão para o fim de semana indica baixa probabilidade para ocorrência de chuvas no Estado.

Isso ocorre, explica, porque Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) está posicionada ao norte da Linha do Equador e não influencia as condições do tempo no Estado.

“De modo geral, a atmosfera mantém-se estável, dificultando a formação de nuvens de chuva. Ainda assim, a faixa litorânea é a mais favorecida para ocorrência de precipitações”, projeta.

Para o domingo (23), a previsão é tempo parcialmente nublado entre a madrugada e a manhã. No decorrer do dia, ele também deverá ficar claro.

Fim de semana no Ceará

Conforme a meteorologista, as condições apontam, portanto, para uma previsão do tempo para sábado e domingo de nebulosidade variável, com possibilidade de chuva nos litorais do Norte e Pecém.