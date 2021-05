Veja a previsão do tempo para esta terça-feira (18) em Fortaleza e todo o Ceará

Fortaleza pode amanhecer chuvosa nesta terça-feira (18), conforme projeção da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

A previsão é de céu parcialmente nublado, com possibilidade de precipitações na madrugada e pela manhã. As temperaturas mínima e máxima devem ser de 23° C e 31° C, respectivamente.

Já à tarde e à noite, na Capital, espera-se céu alternando entre parcialmente nublado e claro.

Ceará

Para todo o Ceará, a Funceme indica nebulosidade variável em todas as regiões, com possibilidade de chuva na faixa litorânea e na Ibiapaba.

Conforme a meteorologista Meiry Sakamoto, a formação de áreas de instabilidade devido ao calor e umidade, além das condições locais, como relevo, continuam a favorecer a formação de nuvens de chuvas em algumas áreas do Estado.

A previsão, acrescenta, segue a tendência indicada nos últimos dias, com reduções das precipitações quando comparadas à semana passada.

“Nos próximos dias, as chuvas previstas devem atingir de 5% a 20% das áreas das regiões beneficiadas”, explica.