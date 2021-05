Veja a previsão do tempo para esta sexta-feira (21) em Fortaleza e todo o Ceará

Há possibilidade de chuva entre a madrugada e a manhã desta sexta-feira (21), em Fortaleza. Conforme a previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a Capital deve amanhecer com nebulosidade variável.

Já na tarde e noite desta sexta, o céu deverá ter poucas nuvens. As temperaturas mínima e máxima devem ser de 23° C e 31° C, respectivamente.

Ceará

Para todo o Ceará, a Funceme prevê céu variando de parcialmente nublado a claro, com possibilidade de chuva na faixa litorânea, Maciço de Baturité, Ibiapaba, Jaguaribana e no Cariri.

Mas as regiões que apresentam uma condição mais favorável para precipitações são o Litoral (entre a madrugada e o início da manhã), sul da região Jaguaribana (tarde) e o Cariri (fim de tarde e noite), sendo que essas devem ter intensidade variando de fraca a moderada.

As demais regiões apresentam menor possibilidade de chuva. Caso ocorra, devem ser localizadas e de fraca intensidade.

Fim de semana

No sábado (22), a expectativa é de céu variando de parcialmente nublado a claro em todas as regiões, com possibilidade de chuva na faixa litorânea e no Cariri.

Conforme a Funceme, as precipitações previstas para sábado poderão se concentrar, principalmente, no período da madrugada e tendem a ser de intensidade fraca a moderada.