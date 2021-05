Veja a previsão do tempo para esta quinta-feira (20) em Fortaleza e todo o Ceará

Fortaleza pode amanhecer chuvosa nesta quinta-feira (20), de acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

A previsão é de céu variando de parcialmente nublado a claro, com possibilidade de precipitação durante a madrugada e pela manhã. As temperaturas mínima e máxima devem ser de 23° C e 31° C, respectivamente.

Já à tarde e à noite, na Capital, o céu pode apresentar poucas nuvens, aponta o prognóstico divulgado pela instituição.

Ceará

O Ceará segue com condições de estabilidade praticamente sobre todo o seu território, segundo a Funceme. A tendência é apenas de chuvas pontuais até esta quinta-feira (20) em determinadas áreas, pelo menos.

A expectativa, neste momento, é de céu variando de parcialmente nublado a claro com possibilidade de chuva na faixa litorânea e na Ibiapaba.