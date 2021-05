Veja a previsão do tempo para esta quarta-feira (26) em Fortaleza e todo o Ceará

A ausência de chuvas deve se manter no Ceará nesta quarta-feira (26). A previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) mostra céu com poucas nuvens em todo o Estado.

Em Fortaleza, céus com poucas nuvens na madrugada e manhã, e predominantemente claro no restante do dia. A temperatura mínima chega a 24° C e a máxima a 33° C.

A ausência de precipitações decorre do predomínio de condições de estabilidade, resultando em poucas nuvens sobre o Ceará e em grande parte da região Nordeste.

ZCIT segue afastada

Imagens de satélite desta terça-feira (25) mostram que a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), principal sistema indutor de precipitações nesta época do ano no Estado, continua afastada da costa cearense.

O posicionamento do fenômeno, no momento, não influencia nas condições do tempo no Estado, segundo a Funceme.

Legenda: Imagens de satélite mostram que a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) continua afastada da costa cearense Foto: Reprodução Funceme

A falta de chuvas ainda interfere diretamente na umidade relativa do ar deve ficar abaixo dos 40% nos próximos dias, especialmente no centro-sul do Estado e no período da tarde.