Veja a previsão do tempo para Fortaleza e todo o Ceará nesta sexta-feira (30)

O Ceará deve seguir com predomínio de céu variando entre parcialmente nublado e claro nesta sexta-feira (30), segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), que aponta possibilidade de chuva rápida na faixa litorânea.

O prognóstico da instituição relata que Fortaleza deve apresentar temperatura máxima de 33 °C e mínima de 24 °C, hoje.

Durante a madrugada até o período da manhã, o céu na Capital deve ficar parcialmente nublado. Há possibilidade de chuva. Já à tarde, o céu deverá ter poucas nuvens.

Expectativa

A probabilidade para esta sexta, segundo os meteorologistas, é apenas de nebulosidade variável, sem expectativa de chuvas no Estado.

Nos próximos dois dias, conforme os estudos da Funceme, haverá taxas de umidade relativa do ar entre 40% e 25%, principalmente no centro-sul e no período da tarde.

Quero receber conteúdos exclusivos da cidade de Fortaleza