Veja a previsão do tempo em Fortaleza e todo o Ceará nesta terça-feira (1º)

O Ceará aparece em condições um pouco mais favoráveis para chuvas nesta terça-feira (1), segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Em Fortaleza, a previsão aponta céu variando de parcialmente nublado a claro com possibilidade de chuva entre a madrugada e o período da manhã.

À tarde e à noite, deve predominar céu claro na Capital. A temperatura mínima prevista é de 24° C e a máxima pode chegar a 32° C.

A tendência se estende para todo o Estado, mas na análise por regiões, segundo a Funceme, aumentam-se as chances de precipitações no Litoral Norte, Litoral do Pecém, Ibiapaba, Jaguaribana, Cariri, Sertão Central e Inhamuns.

Nessas localidades, as áreas de chuvas podem variar entre 5% e 20%, conforme destaca a gerente de meteorologia do órgão, Meiry Sakamoto.

Pós-estação

Apesar do início do período de pós-estação chuvosa, a partir desta terça-feira (1), ela explica que precipitações ainda podem acontecer, mas com volumes acumulados bem inferiores.

"As chuvas desse período são relacionadas principalmente as chamadas zonas de leste, que são distúrbios atmosféricos que se originam sobre a África e deslocam para o oeste, podendo chegar até o Ceará", destaca.