Veja a previsão do tempo em Fortaleza e todo o Ceará nesta sexta-feira (11)

Fortaleza deve amanhecer parcialmente nublada e há possibilidade de chuvas, nesta sexta-feira (11), de acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

No restante do dia, a previsão é de céu variando entre parcialmente nublado a claro. As temperaturas mínima e máxima devem ser de 25° C e 33° C, respectivamente.

Já para o sábado (12), a Funceme prevê madrugada e manhã nubladas, com chance de precipitação. Para a tarde e a noite, projeta-se novamente céu de parcialmente nublado a claro.

Previsão para o Ceará

Para o Ceará, espera-se céu variando de parcialmente nublado a claro em todas as regiões, com possibilidade chuva na faixa litorânea e na Ibiapaba. A previsão é a mesma para o sábado (12).

Legenda: Veja a previsão Foto: Funceme