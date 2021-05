Veja a previsão do tempo em Fortaleza e todo o Ceará nesta quinta-feira (27)

A previsão do tempo para esta quinta-feira (27) no Ceará indica céu com poucas nuvens em todas as regiões do Estado, segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Na Capital, o céu pode variar de parcialmente nublado a claro no período da madrugada e pela manhã. No decorrer do dia, no entanto, predomínio é de céu claro.

A temperatura máxima para o dia em Fortaleza deve chegar a 33° C, segundo a previsão, e a mínima a 24° C.

A Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), principal sistema indutor de precipitações no Estado durante a quadra chuvosa, continua afastada da costa cearense, segundo mostraram imagens de satélite desta quarta-feira (26).

Ainda em decorrência da falta de chuvas, a umidade relativa do ar continua com índices baixos, variando de 30% a 40% nesta quinta, principalmente nas áreas do centro-sul e no período da tarde.