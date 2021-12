Veículo desgovernado colide com dois carros e três motos no bairro Passaré; veja vídeo

Um veículo desgovernado colidiu com outros dois carros e três motocicletas no cruzamento da Avenida Silas Munguba com Rua Otacílio Peixoto, no Passaré, em Fortaleza, na tarde dessa quinta-feira (2).

Veja vídeo:

Uma câmera de segurança de uma estabelecimento comercial flagrou o momento em que o automóvel preto supostamente avança o sinal e se choca com os demais veículos. O condutor segue viagem sem prestar socorro às vítimas.

Segundo a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), dois motociclistas precisaram ser socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O terceiro permaneceu no local. Não há informações sobre o estado dos demais envolvidos na ocorrência.

Ainda conforme o órgão, o condutor do automóvel responsável pelo acidente fugiu do local, mas foi localizado posteriormente pela Polícia Militar.

A reportagem solicitou nota à PM, e aguarda retorno. Esta matéria será atualizada em seguida.