Unifor promove cursos e lives gratuitas; Alice Salazar está entre as convidadas

Após trazer a participação de personalidades como Gabriela Prioli e Jorge Grimberg, o projeto Expresso 21, desenvolvido pela Universidade de Fortaleza (Unifor), segue com programação intensa no mês de julho. Entre os destaques do mês, está a master class “Por que estudar Estética e Cosmética”, com a participação da empreendedora Alice Salazar. A live, gratuita, ocorre no próximo dia 27 de julho, a partir das 19 horas e será transmitida nos canais oficiais de comunicação da Unifor (YouTube, Instagram e Facebook) e na TV Unifor (YouTube e canal 181 da NET).

Com milhões de seguidores acumulados em suas redes sociais Youtube, Alice Salazar é referência na área de estética, sendo dona da própria marca de maquiagens. A empreendedora também realiza palestras em todo o Brasil e está a frente de uma rede de franquias com mais de 35 lojas espalhadas pelo país.

Além da participação de Alice, a programação do Expresso 21 trará, entre os dias 26 e 30 de julho, uma série de 11 cursos voltados para a área do Direito. Com inscrições gratuitas, os momentos irão mostrar as possibilidades do segmento, tanto para quem está em dúvida sobre qual universidade cursar quanto para quem está no início do curso.

Entre os temas estão: “Visual law: como aplicar o design para facilitar o direito”; “Aspectos sobre a judicialização da política e da saúde durante a pandemia”; “Tributação e novas tecnologias”. A programação completa e links para inscrição estão disponíveis no portal do projeto. Haverá emissão de certificado ao final de cada formação.

Organizadas pela Central de Carreiras e Oportunidades da Unifor, duas oficinas do Expresso 21 irão focar no preparo do universitário para o mercado de trabalho. São elas: “Como me preparar para as primeiras entrevistas agora que sou universitário”, que será realizada hoje, a partir das 15 horas; e “Planejando sua carreira universitária e profissional”, que ocorrerá no próximo dia 28 deste mês, também às 15 horas.

Expresso 21

Com foco em apresentar todas as oportunidades que a universidade pode proporcionar, o projeto Expresso 21 traz uma série de conteúdos on-line para que estudantes do ensino médio, graduados e interessados em geral possam descobrir o que cada curso oferece. Mais do que somente trazer informações sobre os cursos, o projeto aborda os diferentes caminhos que os estudantes podem seguir no mercado de trabalho e no mundo acadêmico.

Opções para diversas áreas

Ainda dentro da programação do mês de julho, o Expresso 21 traz conteúdos para quem deseja conhecer mercados como o das Engenharias, Comunicação e Saúde. Confira alguns destaques.

21/07 - 14h às 18h - Mini curso - Mecânica Automotiva Básica

28/07 - 19h - Live - Geração de energia, sustentabilidade e empreendedorismo: abrangência e possibilidades do mercado de trabalho para o Engenheiro Eletricista

30/07 - 14h às 16h - Minicurso Customização Visual e Performance Automotiva

21 e 22/07 - 14h às 16h - Oficina Design de Moda Expresso 21 - Visual merchandising e negócios de moda

22/07 - 19h às 21h - Oficina Marketing 5.0 e aplicações nos negócios

23/07 - 9h às 11h Oficina de Jornalismo - Meu 1º Podcast: concepção a publicação



Serviço

Expresso 21 - master class “Por que estudar Estética e Cosmética”, com Alice Salazar

Data: 27 de julho, a partir das 19 horas

Transmissão: Redes sociais oficiais da Unifor (YouTube, Instagram(@uniforcomunica) e Facebook) e na TV Unifor (YouTube e canal 181 da NET)

