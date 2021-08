Unifor divulga programação de agosto; live com Margareth Dalcomo ocorre nesta semana

Durante o mês de agosto, a Universidade de Fortaleza (Unifor) seguirá com programação intensa de atividades on-line voltadas tanto para estudantes do Ensino Médio quanto universitários. Entre os destaques, estão lives com a pesquisadora Margareth Dalcomo e com o advogado Mateus Costa-Ribeiro. As ações integram o projeto Expresso 21 e são gratuitas, mediante inscrição no portal do projeto.

Com tema “Covid-19: o que aprendemos e a perspectiva para a ciência”, a live com Margareth Dalcomo ocorrerá na próxima quinta-feira (05), a partir das 19 horas, pelas redes sociais da Unifor e pela TV Unifor (canais 14 da Multiplay e 181 da Net). Pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Margareth tem participado ativamente de debates e ações para combater o novo coronavírus. A participação da pesquisadora será também a aula inaugural da 8º turma do Mestrado em Ciências Médicas da Unifor.

Para quem busca conhecimento na área da Moda, Débora Fontes, consultora de estilo corporativo, irá comandar a live “Como entender e escolher os melhores tecidos para seu projeto”, na próxima quarta-feira (04), a partir das 18h30. A especialista já atendeu grandes clientes em Fortaleza e Natal.

No dia 12, o advogado e mestre em Direito Matheus Costa-Ribeiro irá participar da live “Por que estudar Direito?”, voltada para quem deseja conhecer mais sobre as oportunidades e perspectivas do curso. Aprovado aos 14 anos na Universidade Federal de Brasília (UNB), Matheus é mestre pela Harvard Law School e foi o brasileiro mais jovem a ser aprovado no exame da OAB. O evento começa às 19 horas e as inscrições já estão abertas.

Outro destaque da programação do mês de agosto é a live “Criação publicitária”, com o designer Matheus Sena, que apresentará a diversidade de atuação do ramo de Publicidade e Propaganda por meio de exemplos de sua trajetória profissional. O designer já teve campanhas vencedoras de prêmios como Profissionais do Ano da Rede Globo e GP Verdes Mares. Os interessados podem se inscrever no site do Expresso 21. O evento ocorrerá no dia 19 de agosto, a partir das 19 horas.

Recepção aos novatos

De hoje (02) até a próxima sexta-feira (06), a Unifor irá promover a Semana Modo On, que funcionará como acolhida para estudantes novatos e veteranos. O evento também marca o retorno gradual da Unifor às atividades presenciais. Além das atividades para estudantes da instituição, a programação contará com atividades abertas ao público externo.

Entre os temas a serem apresentados durante a Semana Modo On estão: “Consultoria de imagem e coloração pessoal”, “A formação de produtores audiovisuais na Universidade”, “Ciência de Dados aplicada à gestão de negócios”, entre outros. A programação completa está disponível no portal da Unifor.

