Tomou as duas doses? Saiba que não é momento para descuidar das medidas de proteção

O avanço da vacinação contra a Covid-19 tem trazido, aos poucos, o sentimento de segurança e alívio em poder, num futuro próximo, reunir amigos e familiares, participar de eventos sociais etc. Se você é um dos que já tomou pelo menos a primeira dose da vacina e espera a segunda para ter a imunização contra o novo coronavírus, saiba que, mesmo após a vacinação completa, você deverá, de acordo com os especialistas, permanecer com os cuidados sanitários orientados pelas autoridades.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o controle da pandemia só será possível quando os países conseguirem atingir, pelo menos, 70% a 80% da população com os imunizantes. Segundo a OMS, enquanto isso não acontece, o vírus continua circulando, sofrendo mutações e causando seus estragos na população.

“Acredito que nós devíamos tentar concentrar nossas ações no que podemos fazer para manter na mente das pessoas esse sentimento de que elas precisam se proteger. Em vez de buscarmos números e estatísticas, seria bom que tivéssemos mais educação em saúde e soubéssemos o quanto é importante manter esses cuidados na vida à frente também em outras situações e doenças”, alerta a infectologista Glaura Fernandes, do Núcleo de Oncologia e Hematologia do Ceará (NOHC).

Medidas de proteção devem ser mantidas

A infectologista explica que tomar a vacina e descuidar-se das medidas de proteção contra o coronavírus não é uma boa ideia. Usar a máscara, manter o distanciamento social, usar álcool em gel, usar a parte interna do cotovelo ao tossir ou espirrar e lavar bem as mãos continuam sendo as orientações dos especialistas, mesmo após a vacinação.

“Não é garantido que uma pessoa que tomou a vacina não vá adoecer ou que não vá transmitir a outras pessoas. Muitos acham que, tomando as duas doses da vacina, já podem flexibilizar mais e fazer aglomerações. Infelizmente, como ainda temos a circulação do vírus, não podemos abrir mão das medidas de proteção. Então, se você perceber que está num local onde tem aquela quantidade maior de pessoas, onde você não consegue manter um certo distanciamento adequado, já seria uma situação de risco”, alerta Glaura Fernandes.

Evite os seguintes erros:

Se você é um dos que já recebeu pelo menos uma dose do imunizante, é bom ficar atento a alguns erros que não devem ser cometidos.

Tomei as duas doses e estou totalmente imunizado

Vale lembrar que, geralmente, o corpo leva duas semanas para construir a imunidade contra a covid-19.

Nunca mais irei contrair o vírus

De acordo com a OMS, caso você contraia o vírus, o imunizante irá ajudar a evitar o estágio grave da doença e não o contágio.

Não usar máscara

O uso do equipamento de proteção continua sendo muito importante para evitar o contágio e a transmissão, mesmo em ambientes abertos em que haja uma maior concentração de pessoas.

