Teto de posto de combustíveis desaba e atinge carro em Fortaleza

Parte do teto de um posto de combustíveis desabou, nesta quarta-feira (5), no bairro Damas, em Fortaleza. A estrutura cedeu durante a forte chuva que atingiu a Capital no início da manhã. Informações preliminares indicam não haver feridos.

A queda da cobertura do estabelecimento, localizado no cruzamento entre a avenida João Pessoa e a rua Padre Cícero, aconteceu por volta das 7h30. O telhado chegou a atingir um veículo estacionado no local. O motorista não estava no carro no momento do impacto.

Segundo relatou à reportagem, o condutor estava na loja de conveniência quando ouviu o barulho do desabamento. O homem informou que acionou o seguro do automóvel e está em negociação com a gerência do posto para resolver a questão dos prejuízos.

A estrutura atingiu ainda algumas bombas de combustíveis, que tiveram o funcionamento paralisado pela administração do local. Os outros equipamentos, que não estavam na área da queda, continuaram operando e abastecendo os clientes normalmente.

Uma equipe da Defesa Civil foi até o local para avaliar a situação. O Diário do Nordeste solicitou mais informações ao órgão municipal e aguarda resposta.

VC Repórter

Presenciou um fato importante que merece virar notícia? Tem um vídeo ou uma foto? A sua sugestão ou denúncia pode virar uma matéria no Diário do Nordeste. Envie para o nosso WhatsApp (85) 99969-0752. Clique aqui para já mandar uma mensagem.