Fortaleza amanhece com chuvas em vários pontos da cidade; veja previsão

Fortaleza amanheceu nesta quarta-feira (5) com chuvas e deve continuar assim ao longo da manhã. Pelo menos oito bairros registram precipitações. São eles: Barra do Ceará, Jacarecanga, Centro, Fátima, Aldeota, Dionísio Torres, Cocó e Messejana.

Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a Capital deve ter, ainda nesta manhã, céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva.

Já à tarde e à noite, o céu poderá seguir variando de parcialmente nublado a poucas nuvens, mas com baixa possibilidade de chuva.

Apesar das chuvas, ainda não há relato de transtornos no trânsito ou alagamentos na cidade.

Demais áreas do Ceará

A Funceme também indica que as precipitações podem chegar às áreas Central, Sul e Oeste do Ceará durante o dia. Na faixa litorânea, no entanto, as chuvas se concentrarão somente na manhã.

Até as 8h desta quarta-feira, as maiores chuvas nas últimas 24 horas foram registradas em Icapuí (73 mm); Poranga (61 mm); Caririaçu (60 mm), São Benedito (57,4 mm) e Ibaretama (52 mm) .