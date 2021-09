Táxi se choca contra poste e tomba ao colidir com outro carro durante corrida em Fortaleza

Um táxi se chocou contra um poste e tombou depois de ter colidido com outro carro durante uma corrida, na noite desta quarta-feira (22), no bairro Dionísio Torres, em Fortaleza. As pessoas envolvidas tiveram ferimentos leves.

De acordo com o motorista do táxi, ele levava quatro passageiros para o destino solicitado quando houve a colisão, no cruzamento da Rua Padre Valdevino com a Avenida Oswaldo Cruz.

Com a batida, o táxi se chocou contra um poste e tombou. O motorista e as pessoas que estavam no veículo tiveram ferimentos leves e não foram para uma unidade de saúde. Em seguida, o taxista chamou outro táxi para os passageiros, que seguiram viagem.

Reboque

O condutor do outro automóvel envolvido no acidente estava só e também sofreu ferimentos leves. Ele também não foi para uma unidade médica. À reportagem, ele falou que voltava de um jogo e ia para casa quando o fato aconteceu.

Não foi informado na ocasião quem teria avançado a preferencial. Os dois motoristas aguardaram o reboque e resolveram entre si como ficaria o custeio dos prejuízos.