SUVs vêm ganhando cada vez mais adeptos

Os SUVs, abreviatura em inglês para Sport Utility Vehicles (veículos utilitários esportivos) caíram no gosto do motorista brasileiro que busca qualidade, conforto e segurança. Segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), até o mês de abril, foram vendidas mais de 202 mil unidades de SUV em 2021, representando 38,42% do mercado. Dentro da categoria de SUVs, entre os 10 mais vendidos está o HR-V, utilitário mais vendido da Honda, ocupando o sétimo lugar.

"Revolução onde você estiver" é o conceito do HR-V 2021, que se adapta a qualquer estilo de vida. Com design moderno, o modelo traz conforto e desempenho com alta eficiência. Outra característica encontrada no HR-V 2021 é o acabamento refinado e linhas robustas na parte frontal, presente em outros automóveis Honda. Além disso, todas as versões (LX, EX, EXL e Touring) possuem lanternas traseiras em LED e as rodas de liga leve de 17’’, que imprimem uma aura ainda mais esportiva ao veículo.

Com condução suave e respostas precisas, o HR-V é equipado com motor 1.5 Turbo com capacidade de atingir 173 cv de potência na versão Touring e com o propulsor 1.8 de 140 cv nas demais configurações. Em todas as versões, dispõe de seis airbags e freios a disco nas quatro rodas, além de controles de estabilidade e tração, função Brake Hold e assistente de partida em rampas.

Exclusividade na categoria, o HR-V apresenta o sistema de rebatimento de bancos Magic Seat Honda, que permite expandir ainda mais o espaço interno do carro, de forma prática e versátil, com diversas configurações de posição dos bancos direcionadas a cada necessidade do condutor. Em relação à conectividade, o Honda HR-V é equipado com Apple CarPlay e Android Auto, para que o condutor aproveite os melhores recursos do seu smartphone enquanto dirige.

Onde você pode adquirir o Honda HR-V

Todas as versões do HR-V 2021 (LX, EX, EXL e Touring) estão disponíveis na Novaluz, concessionária representante da Honda no Ceará há mais de 20 anos. A Novaluz disponibiliza versões do HR-V a partir de R$ 114.700,00. Também oferece a 1ª parcela para setembro e tabela FIPE no HR-V usado. A rede possui três lojas em Fortaleza e uma em Juazeiro do Norte. Agende já o seu test drive pelo site da Novaluz ou ligando para uma das lojas.

Endereços das concessionárias Novaluz:

Fortaleza

- Av. Santos Dumont, 6610 - Cocó

- Av. Barão de Studart, 345 - Aldeota

- Av. Washington Soares, 2891 - Edson Queiroz

Juazeiro do Norte

- Av. Padre Cícero, 3017 - Bairro Triângulo

Horário de funcionamento das lojas:

De segunda a sexta, das 10h às 18h

Sábado, das 10h às 13h