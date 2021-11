Sistema Verdes Mares leva ciclo de palestras a núcleos de Educação de Jovens e Adultos

O Sistema Verdes Mares iniciou na última terça-feira (9) o ciclo de palestras "Nenhuma a Menos", em mais uma iniciativa do "Projeto Elas". A ideia é promover a autoestima e o empoderamento feminino, discutindo e provocando questionamentos quanto às desigualdades e preconceitos envolvendo o gênero.

A ação é realizada em dez núcleos de Educação de Jovens e Adultos (EJA) localizados nos bairros Vila Velha, Pio XII, Edson Queiroz, Cais do Porto, Antônio Bezerra, Bela Vista, Parangaba, Aracapé, Messejana e Lagoa Redonda, em Fortaleza.

O cliclo de palestras segue até o próximo dia 30 de novembro e tem o seu encerramento programado para o dia 8 de dezembro na Unifor com programação especial.

A iniciativa é uma realização do Sistema Verdes Mares com patrocínio da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.

Legenda: Projeto promove a autoestima e o empoderamento feminino Foto: Divulgação

PROGRAMAÇÃO:

Local: ESCOLA MAURICIO MATTOS DOURADO

Endereço: Rua Floriano Benevides Magalhães, 391 – Edson Queiroz

Data: 11/11 (quinta-feira) - Horário: 19h às 21h

Local: ESCOLA GODOFREDO DE CASTRO FILHO

Endereço: Rua José Saboia, 905 - Cais do Porto Data: 16/11 (terça-feira) - Horário: 19h às 21h Local 5: ESCOLA JOAQUIM NOGUEIRA Endereço: Rua Pe. Perdigão Sampaio, 250 - Antonio Bezerra Data: 17/11 (quarta-feira) - Horário: 19h às 21h Local: ESCOLA JOÃO HILDO DE CARVALHO FURTADO Endereço: Rua Juvencio Sales S/N – Aracapé Data: 18/11 (quinta-feira) - Horário: 19h às 21h Local: ESCOLA NILSON HOLANDA Endereço: Rua Viriato Ribeiro, 890 - Bela Vista Data: 23/11 (terça-feira) - Horário: 19h às 21h Local: ESCOLA JOSÉ VALDIVINO DE CARVALHO Endereço: Rua Guará, 98 – Parangaba Data: 24/11 (quarta-feira) - Horário: 19h às 21h Local: ESCOLA ANGÉLICA GURGEL Endereço: AV. Dr. Pergentino Maia, 375 - Messejana Data: 25/11 (quinta-feira) - Horário: 19h às 21h Local: ESCOLA TEREZINHA FERREIRA PARENTE Endereço: R. Nelson Coelho, 209 - Lagoa Redonda Data: 30/11 (terça-feira) - Horário: 19h às 21h

