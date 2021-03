Sindiônibus suspende atendimento a idosos durante novo lockdown contra Covid-19 em Fortaleza

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus) suspendeu o serviço de Atendimento ao Idoso durante o período de lockdown decretado pelo Governo do Estado. A medida segue desta sexta-feira (5) até o dia 18 de março para conter o avanço da Covid-19.

Conforme o Sindiônibus, a suspensão ocorre para evitar disseminação do novo coronavírus entre os beneficiários da gratuidade que fazem parte do grupo de risco. Os novos agendamentos só serão possibilitados após o fim do isolamento social rígido. Clientes que já estavam agendados para esta sexta-feira e não puderam ser avisados com antecedência sobre a decisão seguirão com atendimento.

O atendimento presencial, atualmente, ocorre de segunda a sexta-feira, de 8h às 13h, na sede do Sindiônibus, e mediante agendamento prévio. Para marcar horários, o usuário pode ligar para o número (85) 40050956 ou acessar o site.

O que é o lockdown

"Lockdown" é o termo comumente usado para definir o isolamento social mais rígido contra a Covid-19. A medida de prevenção tem sido empregada por governo de diversas regiões do Brasil e do mundo que sofreram agravamento de casos e óbitos durante a pandemia.

No Ceará, o lockdown foi decretado pela primeira vez em 5 de maio de 2020. A partir do dia 1º de junho, o governo estadual permitiu, gradualmente, a retomada das atividades sociais e econômicas em todo o Estado.