Cagece, Detran, Enel e Sine: veja o funcionamento destes serviços durante o lockdown em Fortaleza

As lojas de atendimento da distribuidora de energia Enel e da Companhia de Água e Esgoto do Estado (Cagece) abrirão normalmente durante o lockdown em Fortaleza. Considerados essenciais, esses são alguns dos serviços que não abrangem as restrições impostas em razão da crise sanitária, que começam nesta sexta-feira (5) e se estendem até o próximo dia 18.

No entanto, alguns tiveram adequações ou encerraram somente o atendimento presencial. O Sistema Nacional de Emprego e o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (Sine-IDT), por exemplo, não atenderá apenas em algumas unidades.

Já o Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE), contudo, suspendeu totalmente a modalidade presencial enquanto o decreto estiver em vigor. O Diário do Nordeste preparou um guia de quais desses serviços fecham e abrem no período. Veja:

Enel

O que estará funcionando

Todos os serviços estarão disponíveis no período. Por ser essencial, tanto as lojas da distribuidora (atendimento agendado) como a operação de campo continuarão trabalhando

Atendimento online

Diante dos riscos de exposição ao novo coronavírus, o ideal é que os canais de atendimento digitais sejam priorizados. Pela internet, será possível comunicar falta de energia, consultar de débitos, enviar de 2ª via da conta e tirar dúvidas.

Veja como fazer:

Telefone: o cliente pode falar com a empresa pelo WhatsApp, enviando um “Olá” para o número (21) 99601-9608. Além disso a Central de Atendimento até disponível 24 horas por dia por meio do 0800 285 0196.

Aplicativo: o app Enel Ceará, pode ser baixado gratuitamente para iOS (http://goo.gl/quLoH9) e Android (http://goo.gl/pjQpNS);

Site: www.enel.com.br

Redes sociais – Facebook (facebook.com/enelclientesbr) e Twitter (@enelclientesbr)

Atendimento presencial

Se o atendimento online não foi possível e houver necessidade de deslocamento para uma loja, o cliente deve agendar nos canais acima. Devido a questões de segurança sanitária, os atendimentos ocorrem somente mediante agendamento.

Cagece

Todos os serviços também estarão disponíveis no período.

Telefone: a população pode entrar em contato 24 horas por dia com a Cagece por meio do número 0800.275.0195 para registrar qualquer reclamação ou solicitação relacionadas aos serviços prestados pela Companhia. Dentre os atendimentos disponíveis por meio da Central estão: retirada de vazamentos, desobstrução da rede de esgoto, ocorrência de desabastecimento, verificação de consumo, entre outros.

Aplicativo: pelo Cagece App também pode ser registrar ocorrências de falta de água, vazamentos, denúncias de fraudes, buracos e solicitação de 2ª via de faturas

Atendimento presencial

Se houver necessidade do atendimento presencial, é necessário realizar o agendamento no site da Cagece.

Detran

No Detran, o atendimento presencial estará suspenso na Capital e em municípios do Interior do Estado classificados no Nível de Alerta Nº 4 (risco altíssimo) do IntegraSUS. As demais cidades continuarão com o atendimento presencial.

Veja quais serviços digitais estarão disponíveis no site oficial do órgão (www.detran.ce.gov.br):

Impressão de Certificado de Registro de Licenciamento (CRLV)

2ª via de Carteira Nacional de Habilitação (CNH)

Emissão de licenciamento e IPVA, através do site oficial do órgão (www.detran.ce.gov.br)

Sine-IDT

Unidades fechadas para atendimento presencial: os equipamentos no Centro, Papicu e Benfica atenderão de forma remota

Unidades com atendimento presencial: apenas as localizadas nos Vapt-Vups (Antônio Bezerra e Messejana). Nestes locais, o atendimento será reduzido e ocorrerá somente mediante agendamento prévio.

Atendimento online

Para ter acesso aos serviços do IDT/SINE de intermediação de mão de obra ou habilitação para o seguro-desemprego, os trabalhadores podem buscar os seguintes canais:

Site Emprega Brasil (https://empregabrasil.mte.gov.br/) ou aplicativo SINE Fácil

Contato direto com os atendentes via Chatbot, na página inicial do IDT (www.idt.org.br)

Canal direto com os atendentes via telefones

Centro - (85) 2180-6214

Papicu - (85) 2180-6213

Casa do Cidadão Shopping Benfica - (85) 2180-6215

Central de Atendimento ao Cliente - 0800 591.0363

Sine municipal

Já o Sine Municipal suspendeu o atendimento presencial durante a vigência do decreto de isolamento social rígido no Ceará. As quatro unidades do Município estarão fechadas no período, mas alguns serviços poderão ocorrer de forma remota.

Solicitações de seguro-desemprego e busca de vagas no mercado de trabalho poderão ser realizadas pelo:

E-mail: sinemunicipalfor@sde.fortaleza.ce.gov.br

Telefone: (85) 3105-3712 ou via WhatsApp (85) 98513-4385 (não recebe ligações), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Por meio dos canais de atendimento é possível ter acesso às informações sobre os benefícios ofertados, prazos, documentações e formas de acesso aos serviços online.

