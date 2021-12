Sesc Ceará oferta pacotes de viagem para principais destinos do Nordeste

Viajar vai muito além de conhecer um lugar bonito e passar um tempo fora de casa. Durante uma viagem, é possível trocar aprendizados, ampliar sua bagagem cultural e ainda contribuir com a economia de uma região.

Com o avanço da vacinação e a retomada do turismo, o Sesc Ceará realiza mensalmente passeios e excursões em destinos de todo o Brasil, democratizando o acesso a viagens ao maior número de pessoas, especialmente os trabalhadores do comércio, serviços e turismo.

Para Raíssa Lima, Turismóloga do Sesc Ceará, investir nessa modalidade de turismo é garantir que mais pessoas possam viajar, permitindo transformações na sociedade. “O Turismo Social do Sesc busca a democratização do acesso ao produto turístico, agindo como agente de inclusão social. É uma atividade sustentável (com visão no futuro), solidária (acessível em todos os aspectos) e socialmente responsável (ética). O Sesc, por meio do Turismo Social, dá a oportunidade de as pessoas conhecerem o Brasil de forma super acessível e com um outro olhar por meio de diversos roteiros turísticos inovadores”, afirma.

Destinos para 2022

Na programação do próximo semestre, o Sesc Ceará destina um rol de destinos turísticos para visitação a preços acessíveis e pagamento facilitado, entre eles a Serra da Ibiapaba (CE), Lagoinha (CE), Praia de Ponta Grossa (CE), Luís Correia e Delta do Parnaíba (PI), Jericoacoara (CE), Natal (RN), Brasília (DF), Guaramiranga (CE), Goiás (GO) e João Pessoa (PB).

Os valores variam de R$ 125 a R$ 870, com diferenciação entre grau de associação com a instituição. Além de valores acessíveis, os pacotes também incluem alimentação completa, guia de turismo, translado, garantindo qualidade e segurança aos turistas.

Além de excursões e passeios, o Sesc Ceará conta com um complexo hoteleiro à beira mar na Praia de Iparana, localizada a apenas 14,2 km de Fortaleza. Premiado em 2020 pela TripAdvisor como uma das principais unidades do Sesc para se hospedar no Brasil, o Hotel Sesc Iparana une conforto, lazer ecológico e programação cultural para famílias durante as férias.

Como viajar pelo Sesc?

As viagens organizadas pelo Sesc são abertas a todas as faixas etárias, em especial os viajantes idosos e portadores de deficiência, incluindo atendimento e roteiros turísticos personalizados entre praia, serra e litoral.

Os interessados podem se dirigir às agências de Turismo Social Sesc para compra de passeios, conforme disponibilidade de lugares. Para a compra de viagens nacionais, deve ser apresentado Cartão Sesc, documento de identidade original com foto e CPF (para adultos); e cópia da Certidão de Nascimento ou Documento de Identidade (para crianças).

Para emitir o Cartão Sesc, os interessados devem dirigir-se ao setor de Relacionamento com Clientes do Sesc ou através do site (www.sesc-ce.com.br/cartaosesc/) com a documentação exigida para as categorias, divididas em trabalhador do comércio, empresário, conveniado e público em geral.

Os 02 (dois) primeiros dias de venda de cada excursão são destinados, exclusivamente, aos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes, devendo apresentar a carteira de trabalho atualizada para garantir o benefício.

Diversas formas de pagamentos são disponibilizadas para a viagem: dinheiro, cartão de débito e/ou crédito nas bandeiras Visa (parcelamento em até 10x), Mastercard (parcelamento em até 12x) e Hipercard (parcelamento em até 12x). A classificação etária de crianças, bem como as condições de tarifa, varia de acordo com a excursão.

A participação de viajantes menores de 18 anos só será permitida com a apresentação de autorização feita pelos pais e/ou responsáveis legais com firma reconhecida em cartório, sendo designado um responsável legal para acompanhá-lo.

Durante a viagem, as orientações e normas do guia e empresa de transporte, hospedagem, pontos turísticos e demais fornecedores da viagem deverão ser seguidos.

Serviço

Turismo Social Sesc Ceará (Unidade Fortaleza)

Onde: Rua Clarindo de Queiroz, 1740

Horário de atendimento: Segunda a Sexta, das 7h às 21h

Mais informações: (85) 3452.9073