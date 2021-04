Sem missas presenciais, igreja de Fortaleza promove comunhão drive-thru para fiéis

Os fiéis da Paróquia Nossa Senhora de Nazaré, no bairro Montese, receberam, neste domingo (11), a hóstia sagrada de uma forma diferente. Com as missas funcionando apenas de forma virtual, a igreja decidiu promover drive-thrus para oferecer a comunhão aos cristãos. Dentro do carro, os católicos recebem a hóstia do padre, que utiliza duas máscaras e uma proteção de acrílico durante a ação.

“Muitas pessoas receberam a comunhão chorando porque fazia mais de mês que não comungavam. Algumas pessoas idosas chegaram a dizer que fazia um ano que não recebiam a comunhão”, conta o padre Raimundo Alves Ferreira sobre o domingo de Páscoa, primeira vez em que foi realizado o drive thru. Na ocasião, o pároco afirma que cerca de 1.000 pessoas receberam a hóstia sagrada.

Depois do sucesso do primeiro drive-thru, o segundo foi planejado neste Domingo de Misericórdia por ser um momento importante para os católicos. Nesta data, dois pontos de distribuição foram organizados: um próximo à igreja, localizada na rua Jorge Dumar, no bairro Montese, e outro na capela Divina Misericórdia, na rua Armando Monteiro.

Legenda: O sacerdote reforçou os equipamentos de proteção individual para realizar a comunhão Foto: Fabiane de Paula

O bancário José Aires Pinheiro decidiu comparecer à ação por considerar a data importante. Ele afirma assistir às missas todos os dias e agradece a oportunidade de receber a eucaristia. “Principalmente hoje, que é o dia da misericórdia, é o dia da comemoração da ressurreição de Cristo, é o dia da oração em família e de estar realmente com o senhor”, diz.

padre Raimundo Alves Ferreira da Paróquia Nossa Senhora de Nazaré “Privados da santa missa presencial, receber a eucaristia é um momento privilegiado na vida deles, sobretudo num momento de tanto sofrimento, de tantas perdas, tantas situações que às vezes a gente nem imagina que está acontecendo”

Legenda: Fila de carros se forma nas proximidades da paróquia com católicos esperando para receber eucaristia Foto: Fabiane de Paula

Paróquia deve permanecer fechada

Mesmo com a permissão de funcionar com capacidade de 10% de fiéis a partir desta segunda-feira (12) concedida pelo novo decreto estadual, a paróquia deve continuar fechada. Padre Raimundo explica que a determinação do arcebispo continua sendo transmitir as celebrações virtualmente, já que não há como selecionar apenas 10% dos frequentadores para comparecer de forma presencial. Ele pede um pouco mais de paciência aos fiéis que desejam ir à missa.

Legenda: Sem carro, fiéis foram à pé para o momento da comunhão Foto: Fabiane de Paula

“Todo mundo estava esperando que fosse abrir, mas infelizmente o quadro que nós vemos não é muito favorável. E a Igreja tem como grande missão preservar a vida. Então, não podemos expor as pessoas a alguma situação que viesse a pôr em risco a saúde delas, por mais cuidados que a gente tenha”, completa.