Secretaria de Segurança registra 324 ocorrências de aglomerações no feriadão do Natal

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) registrou 324 ocorrências de aglomerações entre os dias 24 e 28 de dezembro. Os números são referentes ao feriado estendido que começou com a véspera de Natal e seguiu até o fim de semana seguinte. As informações são referentes apenas às cidades de Fortaleza, Juazeiro do Norte e Sobral.

Ao todo, foram 357 ocorrências de diferentes tipos: 324 de aglomerações, além de 25 de comércios abertos descumprindo as regras sanitárias recomendadas pelo decreto estadual, e oito por descumprimento de proteção individual (como o uso de máscara).

Ainda no mesmo período, nove pessoas foram autuadas em delegacias da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) pelo artigo 268 do Código Penal Brasileiro por infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa.

Aglomerações

No último sábado (26), a um estabelecimento localizado em Iguatu foi impedido de realizar quaisquer eventos com aglomerações por uma ação do Ministério Público do Ceará (MPCE).

O Taberna Choperia promoveu um evento com música, o que acarretou em desrespeito Pas medidas sanitárias conta a Covid-19. Em vídeos divulgados nas redes sociais, é possível perceber o descumprimento ao isolamento social.

Na noite do último domingo (27), a Polícia Militar do Ceará (PMCE) divulgou, em balanço, registros de aglomerações nos bairros Benfica, Cidade 2000 e Serrinha, em Fortaleza; e em Caucaia, na Região Metropolitana (RMF).

Ainda no domingo (27), a PM dispersou uma multidão na Praia de Iracema, numa ação que gerou tumulto após uma discussão generalizada que ocorria nas proximidades da estártua de Iracema.

Como denunciar

Agefis - Disque 156 o 190

Vigilância Sanitária - Disque 150

Polícia Militar - Disque 190

Ministério Público do Ceará - Disque 127