PM registra aglomerações em diversos bairros e praças da Capital e na RMF, neste fim de semana

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) divulgou na noite deste domingo (27) balanço parcial das ações realizadas neste fim de semana a fim de dispersar populares e conter aglomerações. As intervenções vêm sendo frequentes durante a pandemia e estão de acordo com o decreto governamental, que visa o distanciamento social.

>> Justiça acata denúncia do MP e proíbe bar de promover aglomeração sob pena de multa

De acordo com a PMCE, em Fortaleza, pessoas se aglomeravam na Praça da Gentilândia e em um estabelecimento comercial na Avenida da Universidade. Os policiais orientaram acerca da importância do uso correto das máscaras de proteção.

No início da madrugada deste domingo (27), composições se deslocaram até a Rua Passeio dos Cajueiros, na Cidade 2000, em Fortaleza. No local foi preciso dispersar populares que se concentravam em via pública ingerindo bebida alcoólica. Uma ocorrência similar também foi registrada no bairro Serrinha.

Em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), ainda na última sexta-feira PMs flagraram pessoas em aglomeração em uma festa. Dois suspeitos de tráfico de drogas foram presos no evento.

Iguatu

Em Iguatu, um clube foi flagrado promovendo festa com a participação de centenas de pessoas. O evento foi encerrado pelos policiais militares. Ninguém foi preso.

O Ministério Público do Ceará (MPCE) ingressou com Ação Civil Pública contra este estabelecimento comercial em Iguatu. Nesse sábado (26) a Justiça decidiu que o local está impedido de promover festas, sob pena de multa diária de R$ 30 a R$ 50 mil.

Como denunciar aglomerações:

Agefis - Disque 156 o 190

Vigilância Sanitária - Disque 150

Polícia Militar - Disque 190

Ministério Público do Ceará - Disque 127