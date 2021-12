Seara da Ciência da UFC fará live pra transmitir lançamento de telescópio espacial

Uma live especial com a presença de professores e ex-alunos da Universidade Federal do Ceará será realizada neste sábado (25) para acompanhar a transmissão do lançamento do telescópio espacial James Webb, considerada a maior missão astronômica já realizada no mundo. A transmissão será realizada no canal Astronomia Seara UFC, Às 9h.

O lançamento, chamado de Missão Webb, ocorre em parceria entre a NASA, a ESA (Agência Espacial Europeia) e a Agência Espacial Canadense. Segundo elas, o intuito é mergulhar na compreensão sobre as origens do universo.

Os comentários da transmissão ficarão a cargo do Prof. Ednardo Rodrigues, colaborador da Seara da Ciência, Pedro Pompeu (Engenharia Aeronáutica – USP), Rafael Jucar (Engenharia Aeroespacial – UnB) e Luísa Santos (Engenharia Mecânica – UFRN).

Todos eles são ex-alunos do Grupo de Astronomia e Astronáutica da Seara da Ciência (GAS – Interestelar), que atualmente compõem grupos de foguetes de outras universidades em todo o Brasil.

Serviço

Transmissão do lançamento do telescópio espacial James Webb

No dia 25 de dezembro, no canal Astronomia Seara UFC, no Youtube, a partir das 9h

