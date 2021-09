Sarto diz que deve definir até próxima semana se Fortaleza terá festa de Réveillon

Até o fim da próxima semana a prefeitura de Fortaleza deve definir se a cidade terá festa de Réveillon. Foi o que disse o prefeito José Sarto em coletiva de imprensa na manhã desta sexta-feira (17), após reunião com seu secretariado.

Se aprovada, a celebração seguirá protocolos de prevenção à Covid-19, com passaporte de vacinação, limite de público por local e monitoramento nos pós-eventos.

O prefeito disse estar em contato direto com o prefeito de Salvador, Bruno Reis (DEM), que tem um modelo específico para a festa. Segundo Sarto, também será realizado uma consulta pública.

"A primeira providência é perguntar as autoridades sanitárias. Nossa circulação viral está baixa, a variante Delta não chegou com contundência aqui em Fortaleza, mas a gente tem que entender que existem outros aspectos. Estamos avaliando aspectos sanitários e o aspecto objetivo do limite temporal", disse.

"Se fizermos será com passaporte, com todo mundo vacinado, com limite de pessoas em locais que serão monitorados no pós-evento", destacou Sarto.

Evento teste

Sarto cita ainda a feira da Associação Brasileira de Agências de Viagem (ABAV), evento teste que acontece nos dias 6, 7 e 8 de outubro de forma presencial no Centro de Eventos do Ceará, e que também servirá de parâmetro para essa definição.

"Será avaliado um público de 3 mil pessoas a cada dia. Esses 3 mil se transformam em 9 mil nos três dias, que serão sequenciados e observados e a depender também desse resultado vamos levar em consideração", disse o prefeito.