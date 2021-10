Santuário Nossa Senhora Aparecida terá oito missas e procissão nesta terça-feira; veja horários

Devotos da padroeira do Brasil ocuparam a rua logo cedo para celebrar a fé e a esperança, na manhã desta terça-feira (12), no entorno do Santuário Nossa Senhora Aparecida, localizado no bairro Montese, em Fortaleza. Ao longo do dia, a paróquia terá oito missas e uma procissão.

As primeiras cerimônias ocorreram às 6h e 7h30 de hoje. As demais serão às 9h, 10h30, 12h, 14h, 15h30 e 18h30. A última missa será celebrada pelo Padre Marcos Roney. A imagem da padroeira percorrerá as ruas após a missa das 15h30.

O Sistema Verdes Mares (SVM) observou o cumprimento de protocolos sanitários contra a Covid-19. Todas as pessoas utilizavam máscaras de proteção e havia distanciamento entre elas — embora, em alguns casos, não fosse possível estabelecer a distância ideal de 1,5 metro.

Legenda: As pessoas buscaram cumprir os protocolos, incluindo o distanciamento entre elas Foto: Halisson Ferreira / SVM

Na paróquia, a ocupação máxima é de 70% da capacidade. Do lado de fora, uma equipe realiza o controle de acesso.

Segundo a Arquidiocese de Fortaleza, a paróquia Nossa Senhora Aparecida da Praia do Futuro adiou o evento para dezembro devido à pandemia. Não há detalhes sobre as missas em capelas espalhadas pela Capital.

Foto: Halisson Ferreira / SVM

Serviço

Festejo de Nossa Senhora Aparecida

Onde: na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, localizada na Av. Prof. Gomes de Matos, 1921

Quando: 12 de outubro de 2021

Missas: 6h, 7h30, 9h, 10h30, 12h, 14h, 15h30 e 18h30

Procissão: após a missa das 15h30

Foto: Divulgação / Arquidiocese