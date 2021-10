Rodoviária de Fortaleza terá 177 ônibus extras para o Feriado de Nossa Senhora Aparecida

As 15 empresas de transporte que operam no Terminal Rodoviário Engenheiro João Tomé, em Fortaleza, vão aumentar a frota em 37% para atender à demanda durante o feriado prolongado de Nossa Senhora de Aparecida. Com a ampliação, serão 177 ônibus a mais circulando, entre esta sexta (8) e a terça-feira (12).

Segundo a Socicam, empresa administradora dos terminais de ônibus da Capital, 7.434 passageiros devem passar pelas rodoviárias da Capital nestes cinco dias. O número representa um aumento de 40,2% em relação a igual período em 2020. Em relação à movimentação rotineira, o acréscimo é de 34%.

Os destinos interestaduais mais procurados são Teresina, Natal, Recife, Parnaíba e João Pessoa. No Estado, a maior busca é por Sobral, Juazeiro do Norte, Itapipoca, Canindé e Iguatu. A previsão é de 660 viagens ao longo do feriadão.

A Socicam é responsável pela gestão dos terminais: Eng. João Thomé, Antônio Bezerra e Messejana.

Protocolos sanitários Segundo a administradora, os terminais reforçaram os cuidados sanitários exigidos nos protocolos governamentais. Dentre a medidas, estão: Exigência do uso da máscara e disponibilização de álcool em gel;

Instalação de adesivos de distanciamento;

Divulgação de mensagens no sistema de som;

Instalação de pias externas para lavagem das mãos;

Orientação aos passageiros quanto à necessidade do distanciamento social. Os passageiros devem adquirir os bilhetes de passagens com antecedência. É necessário ainda: Chegar uma hora antes do embarque; Conferir a documentação necessária para o embarque, principalmente das crianças; Ver se todas as bagagens estão devidamente identificadas com nome, telefone e endereço; Dirigir-se ao embarque 30 minutos antes do horário de partida. Serviço Terminal Rodoviário: (85) 3256-2040 e 3256-5786

Juizado de Menores: (85) 3231-1015

Site do terminal