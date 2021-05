Santuário de Fátima celebra 13 de maio com missas presenciais e virtuais em Fortaleza; veja horários

Com a permissão de celebrações religiosas com 25% da capacidade, as missas de 13 de maio acontecem nos formatos presencial e virtual no Santuário de Fátima, localizado na Avenida 13 de maio, em Fortaleza. Ao todo, serão dez celebrações nesta quinta-feira (13). Para os fiéis católicos, o dia é comemorado em memória da aparição de Nossa Senhora, na localidade de Fátima, em Portugal, em 1917.

Por causa do lockdown em março, implementado diante dos altos números de Covid-19, igrejas e templos ficaram fechados até mais da metade de abril.

Para o Padre José Williame, pároco no Santuário, a expectativa é de renovação da esperança durante o dia. “A gente tem a expectativa de ser muito bom. Diante de tantas dores e perdas, é necessário levantar as cabeças que estão baixas. Nesse dia, a gente quer trazer esperança em dias melhores junto com Nossa Senhora”.

Entrada por ordem de chegada

Conforme o padre, a entrada é por ordem de chegada “até completar os 25% da capacidade de 800 pessoas na igreja”. Além disso, diferente dos anos anteriores, nesta quinta-feira, os fiéis não poderão acompanhar as celebrações do lado de fora devido aos protocolos da Covid-19.

Quem optar pela missa presencial, terá disponibilizado álcool em gel e deverá cumprir o espaçamento entre os assentos, além do uso obrigatório de máscara. Já quem estiver no online, a transmissão será pelo Youtube.

Horários e celebrantes

05h00 - Pe. Ivan

06h00 - Pe. Josieldo

07h30 - Pe. Josieldo

09h00 - Pe. Willame

10h30 - Pe. Willame

12h00 - Pe. Ivan

14h00 - Pe. Airton

15h30 - Pe. Willame

17h00 - Pe. Josieldo

18h30 - Pe. Ivan

O último horário da celebração ocorre às 18h30 para cumprir o decreto.