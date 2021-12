Saiba o que abre e o que fecha no réveillon em Fortaleza

O funcionamento de serviços essenciais no fim de semana do réveillon terá uma programação diferente da habitual. Unidades de saúde, empresas de água e energia funcionarão em esquema de plantão.

Unidades de saúde

De 31 de dezembro a 2 de janeiro, não há atendimento nos centros de vacinação contra a Covid-19, segundo a Secretaria Municipal de Saúde.

Caso o residente de Fortaleza tenha chegado à data limite da segunda dose nessas datas ou tenha perdido o agendamento anterior, deverá aguardar a retomada dos atendimentos, a partir do dia 3 de janeiro.

De 31 de dezembro a 2 de janeiro, a unidade aberta para imunização será o Posto Messejana (no bairro homônimo).

Para atendimentos de urgência e emergência, Fortaleza conta com 12 Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), sendo seis delas administradas pelo Município, todas funcionando 24h por dia.

Postos de combustíveis

Funcionam normalmente no 31 de dezembro e no dia 1º de janeiro de 2022, nos horários de 6h às 22h. Os que atendem 24h também seguem com o mesmo serviço, conforme informou o Sindicato dos Revendedores de Combustíveis do Ceará (Sindipostos).

Ônibus

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) informou que os ônibus circularão em operação especial. No dia 31 de dezembro, o quadro de horários funcionará como em um dia de sábado, mas com 44 veículos reserva. Já no dia 1º de janeiro de 2022, feriado, a frota será organizada como se fosse domingo, com 51 veículos reserva, reforçando as linhas com destino às praias.

O órgão destaca que "ao utilizar o transporte coletivo nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, o passageiro usufrui do benefício da Tarifa Social com o valor reduzido da passagem para R$ 3,00 (inteira) e R$ 1,30 (tarifa estudantil)".

Metrô e VLT

As linhas de Metrô e VLT no Ceará terão funcionamento em horários especiais no dia 31 de dezembro de 2021. Na data, as linhas Sul, Oeste, VLT Parangaba-Mucuripe e o VLT de Sobral iniciam a operação em horários normais, mas encerram suas atividades um pouco mais cedo, em relação ao horário habitual.

Já o VLT do Cariri opera sem alteração em seus horários.

A programação completa de horário pode ser vista no site do Metrofor.

No dia 1° de janeiro de 2022 (Confraternização Universal) não haverá funcionamento em nenhuma das linhas.

Enel

A Enel Distribuição Ceará montou um esquema de atendimento no período entre 31 de dezembro e 2 de janeiro, que vai envolver a área técnica e o atendimento ao cliente. A companhia manterá equipes trabalhando normalmente durante o feriado.

Cerca de 300 profissionais, entre operadores de sistemas e subestações, eletricistas, técnicos e engenheiros, com mais de 150 viaturas, estarão trabalhando para garantir o fornecimento de energia em todo o Ceará.

O esquema envolve também a área de atendimento ao cliente, que funcionará com a Central de Relacionamento (0800.285.0196), 24h por dia, oferecendo todos os serviços da companhia. A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer ponto do Estado. Além disso, o cliente pode entrar em contato com a distribuidora por meio das redes sociais Facebook e Twitter, pelo app Enel Ceará e também enviado um “Olá” para o WhatsApp (21) 99601-9608.

Já as lojas de atendimento estarão abertas na sexta-feira (31), de 8h as 12h, e fecharão nos dias 1º e 2 de dezembro (sábado e domingo). Na segunda-feira (3), abrirão normalmente, de acordo com os horários específicos de cada unidade.

Nas cidades de Fortaleza, Aracati, Barbalha, Beberibe, Canindé, Cascavel, Caucaia, Crato, Iguatu, Itapipoca, Juazeiro do Norte, Limoeiro do Norte, Maracanaú, Maranguape, Mauriti, Missão Velha, Paracuru, Paraipaba, Quixadá, Quixeramobim, Russas, Sobral, Tauá e Tianguá, o atendimento é feito por meio do agendamento no site www.enel.com.br ou na própria loja.

Para comunicar ocorrências, solicitar serviços ou informações, os clientes da Enel Distribuição Ceará podem entrar em contato pelo aplicativo Enel Ceará, que pode ser baixado gratuitamente para iOS e Android.

Cagece

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) funcionará em regime de plantão durante a véspera de Ano Novo na sexta-feira (31) e no primeiro dia do ano, no sábado.

As lojas de atendimento estarão abertas até o meio-dia de sexta-feira (24) e retornarão o atendimento na segunda-feira (27). Já na semana do Ano Novo, as lojas estarão abertas até o meio-dia de sexta-feira (31) e retornarão o atendimento na segunda-feira.

A Cagece orienta aos clientes que necessitarem de atendimento durante os dias de plantão que entrem em contato com a companhia por meio dos canais de atendimento disponíveis, como o Cagece App (disponível para Android e iOS), a Central de Atendimento (0800 275 0195), disponível 24h por dia, ou por meio da Gesse, a assistente virtual da companhia, que atende pelo site www.cagece.com.br.

Bares e Restaurantes

O Sindicato de Restaurantes, Bares, Barracas de Praia, Buffets e Similares do Estado do Ceará, informou que a categoria, por meio de convenção coletiva, pode funcionar em domingos e feriados. Cabe a direção de cada estabelecimento decidir.

Shoppings

Nesta semana, o shopping RioMar Kennedy tem funcionamento normal até quinta-feira (30), das 10h às 22h. Já na véspera de Ano Novo (31), o centro comercial abre das 9h às 18h e no feriado de 1° de janeiro (sábado) as lojas e os quiosques fecham, com abertura facultativa das operações de alimentação, cinema e parques infantis.

No dia 31, lojas e quiosques do North Shopping funcionarão de9h às 18h. A praça de alimentação fica aberta de 10h às 18h.

No Shopping Benfica, nos dia 31 e 1º, as lojas e quiosques ficam fechadas. A praça de alimentação fica aberta de 11h às 22h.

No dia 31, no Shopping Parangaba, as lojas e quiosques funcionarão de 9h às 18h e a praça de alimentação e lazer de 10h às 18h. Já no dia 1º de janeiro, as lojas e quiosques estarão fechadas, mas o funcionamento da praça de alimentação e lazer será facultativo. As salas de cinema funcionam de acordo com os horários das sessões.

No Shopping Iguatemi, lojas, quiosques e lazer funcionam das 10h às 18h no dia 31, fecham no dia 1º e abrem das 13h às 21h no dia 2. Já os restaurantes abrem dia 31 das 11h às 18h, e nos dias 1º e 2 das 11h às 23h.

Bancos

A Federação dos Bancos (Febraban) destaca ainda que o último dia útil do ano para atendimento ao público, com expediente normal para a realização de todas as operações bancárias solicitadas pelos clientes, será 30 de dezembro. No dia 31 de dezembro, as instituições financeiras não abrem para atendimento.

É importante lembrar que as agências bancárias não funcionam em feriados oficiais, sejam eles municipais, estaduais ou federais.

