Rio Maranguapinho transborda e deixa moradores de bairros de Fortaleza em alerta; veja imagens

A madrugada desta sexta-feira (7), quinto dia seguido de chuvas em Fortaleza, trouxe um cenário de alagamentos em diversas vias e casas invadidas pelo alto nível da água. (Veja o vídeo abaixo)

Durante as precipitações, o volume do Rio Maranguapinho subiu e acabou transbordando. Bairros limítrofes foram diretamente prejudicados pela chuva.

Na Rua Zacarias Florindo, no Bom Jardim, que fica ao lado do rio, a água tomou as casas e danificou móveis e eletrodomésticos. Contudo, por volta das 7h, a água escoou e já saiu da rua.

"Quando mais botava para fora, mais água entrava. Está aí o prejuzído que ficou. Na hora que a água começou a invadir a casa, a pessoa fica sem ter o que fazer, é um desespero total", relata um morador que perdeu geladeira e uma cama de casal recém-adquirida.

Legenda: Rua Zacarias Florindo, no Bom Jardim, foi um das mais prejudicadas Foto: Isaac Macêdo

Em outros pontos do Bom Jardim, vídeos enviados ao Diário do Nordeste mostram o nível da água alcançando o joelho de alguns moradores.

"Estamos acordados desde 1h da manhã, rezando para não perder minhas coisas", narra uma moradora nas imagens.

RMF

Há relatos ainda de alagamentos no Conjunto Ceará e até na Avenida Mister Hull, onde há congestionamento de veículos e constantes reclamações de motoristas.

Além da Capital, outras cidades da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) enfrentam o mesmo transtorno. Em Maranguape, por exemplo, a intensidade da água derrubou um muro no bairro Boa Vista, enquanto no Conjunto Jereissati, a água formou uma correnteza.

Legenda: Muro no bairro Boa Vista caiu durante as chuvas Foto: Reprodução

Já em Maranguape, moradores do bairro Parque Santa Fé tiveram residências inundadas.

Legenda: Ruas de Maranguape também ficaram alagadas Foto: Reprodução