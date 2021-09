'Respeite o ciclista': ação da AMC na Ciclofaixa de Lazer orienta sobre segurança no trânsito

Além de incentivar o uso da bicicleta como meio de transporte sustentável, a Ciclofaixa de Lazer, realizada na manhã deste domingo (12), em Fortaleza, teve ações de educação no trânsito visando a segurança de quem se locomove sobre duas rodas.

Agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) orientaram sobre sinalização e distribuíram placas com a mensagem "Respeite o ciclista", que pode ser fixada nas bicicletas.

A educação de trânsito para ciclistas ocorre em bairros da periferia da Capital ao longo da semana, e em pontos da Ciclofaixa de Lazer aos sábados e domingos. Às sextas-feiras, a ação é realizada às 7h e às 17h, enquanto aos domingos, inicia a partir das 8h.

Legenda: Placas foram distribuídas e fixadas nas bicicletas Foto: Darley Melo

Trajeto

Neste domingo, o projeto da Prefeitura de Fortaleza voltou a acontecer em três percursos em direção ao Centro. As opções de rotas ligavam os bairros Cocó, São Gerardo e Montese ao Passeio Público.

Já os pontos de apoio continuaram sendo no Anfiteatro do Parque do Cocó, Passeio Público, Igreja Nossa Senhora Aparecida e Praça Jonas de Freitas.