Público enfrenta longas filas e horas de espera por vacinação contra a Covid na Arena Castelão

Longas filas e até horas de espera para ser atendido. É este o cenário de quem foi agendado para ser imunizado contra a Covid-19, nesta quinta-feira (22), na Arena Castelão, em Fortaleza.

O local foi reservado para atendimento de 1.400 pessoas que devem receber a 1ª dose (D1) do imunizante, conforme lista divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

No entanto, o lugar acabou recebendo uma demanda bem maior, em razão do público em busca da 2ª dose da vacina, tendo em vista ser um dos pontos que estava aplicando a CoronaVac nesta quinta.

Seja no Drive-Thru ou para quem está a pé, a espera chegou a ultrapassar três horas. O distanciamento social não era respeitado e o registro de aglomeração foi percebido em diversos pontos. Para tentar organizar a circulação das pessoas, agentes da Operação Via Livre estiveram no local para controle da fila.

Legenda: Seja no Drive-Thru ou para quem está a pé, a espera chegou a ultrapassar três horas Foto: Kid Junior

Aplicação de segunda dose

A orientação municipal para quem está com data limite ou vencida para a D2 no cartão de vacinação e ainda não está agendado é que deve procurar qualquer posto para completar o esquema de imunização.

Pessoas ouvidas na fila, contudo, disseram à reportagem que foram informadas que apenas na Arena Castelão estavam aplicando a CoronaVac.

"Fui no Cuca do Mondubim para tomar a 2ª dose da CoronaVac, mas disseram que somente aqui teria ela", disse um homem que preferiu não se identificar. Em decorrência da longa espera, ele desistiu de se vacinar para não chegar atrasado no trabalho.

Legenda: Usuários que foram a outros postos de vacinação em busca D2 da Coronavac foram orientados a seguir à Arena Castelão Foto: Theyse Viana

Usuários que foram a outros postos de vacinação de Fortaleza em busca D2 da Coronavac, como o shopping RioMar Kennedy, por exemplo; também foram orientados a seguir à Arena Castelão.

Sobre o caso, o Diário do Nordeste demandou a SMS e aguarda posicionamento para atualização desta matéria.