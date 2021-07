Fortaleza terá mutirão de vacinação em 112 postos de saúde neste sábado (24)

A Prefeitura de Fortaleza vai organizar neste sábado (24) um mutirão para colocar em dia a vacinação da população para diversas doenças. O anúncio foi feito pela secretária da Saúde do município, Ana Estela Leite, em transmissão nas redes sociais durante a manhã desta quinta-feira (22).

Segundo a titular da pasta, os postos de saúde da cidade possuem outras 16 vacinas disponíveis, além da que protege contra a gripe. Todas compõem o calendário de rotina da imunização no Brasil.

"Estamos reforçando essa necessidade de que todas as pessoas tenham o cartão em dia. Faremos um 'dia D' de multivacinação em toda a Fortaleza", declarou.

Ao todo, 112 postos de saúde serão abertos com funcionamento marcado para o horário de 8h até 18h30. "A ideia é ampliar essa cobertura, vacinar a nossas crianças, atualizar quem está com a vacina em atraso".

Conforme a secretária, a ação em questão é importante justamente pelos indicadores de saúde pública na cidade. Além disso, Ana Estela pediu para que a população fique atenta a procurar o posto de saúde mais próximo. A relação com os postos específicos deve ser divulgada em breve.

Vacinação contra Covid

Mesmo com a realização do mutirão, os centros de vacinação contra a Covid-19 ainda devem continuar funcionando normalmente durante o fim de semana.

Atualmente, a aplicação de 1ª dose no município atende a população geral até 27 anos, com perspectiva de lançamento de novas listas com agendados nos próximos dias.