Programa Cartão Mais Infância beneficia 48 mil famílias no Ceará

O Cartão Mais Infância beneficiou 48 mil famílias cearenses em 2020. Para a medida, foram destinados quase R$ 50 milhões para o pagamento no valor de R$ 85 aos núcleos familiares, com crianças de 0 a 5 anos e 11 meses que estejam em situação de alta vulnerabilidade social.

O cartão integra o Programa Mais Infância, que desde sua criação, em 2015, atingiu 269 equipamentos voltados ao desenvolvimento infantil. Na última quarta-feira (30), foi realizada a entrega do Centro de Educação Infantil Rosalina Otaviano Dias, no município de Cedro.

Já são 57 centros de Educação Infantil, 132 brinquedopraças, 22 praças Mais Infância, 35 brinquedocreches, duas estações do Praia Acessível, 19 Núcleos de Estimulação Precoce, um Espaço Mais Infância e uma fábrica do Mais Nutrição, que entregou 630 toneladas de alimentos no estado.

Com cerca de 3,7 milhões de visitas domiciliares, o Ceará é o estado com o maior número de visitas realizadas no Programa Mais Infância. "Hoje nós temos programas de visita domiciliar nos 184 municípios cearenses”, pontuou a primeira-dama do Ceará, Onélia Santana.

“Estamos interligando as políticas públicas do Governo e do Município para que as famílias possam avançar, no sentido de contribuir para que essa criança tenha o desenvolvimento integral", complementou a primeira-dama. Ela enalteceu o apoio de parceiros como os permissionários da iniciativa privada, a dedicação da equipe do Mais Infância Ceará e das secretarias, e a disposição do governador Camilo Santana em priorizar a infância.