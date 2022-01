Pré-vestibular da Uece oferece 56 vagas gratuitas para estudantes em vulnerabilidade social

A Universidade Estadual do Ceará (Uece) lançou um novo edital, disponibilizando 56 vagas no cursinho do Núcleo Pré-universitário UECEVest a estudantes em situação de vulnerabilidade social.

Podem participar da seleção estudantes que estejam cursando o 3º ano do Ensino Médio ou que tenham concluído todo o Ensino Médio (1º, 2º e 3º ano) na rede pública.

Os candidatos também deverão comprovar ter renda familiar per capita igual ou inferior a meio salário mínimo.

"Como esta é uma ação social da Uece, que visa ampliar as possibilidades de ingresso nos cursos superiores de uma parte mais carente da população, é necessário que o estudante comprove a sua condição socioeconômica de baixa renda", endossa a coordenadora do UECEVest, professora Cristiane Forte.

Vagas

As vagas disponibilizadas pela Uece serão distribuídas em duas modalidades do cursinho. São estas:

Intensivo

Vagas: 32;

Duração: um semestre (até junho de 2022);

Início: 14/02/22.

Extensivo

Vagas: 24;

Duração: dois semestres (até novembro de 2022);

Início: 07/03/22.

O número de vagas ofertadas está condicionado à formação de, no mínimo, sete turmas.

Inscrições

As inscrições poderão ser feitas a partir da próxima segunda-feira (10) até o dia 23 de janeiro, por meio de formulário eletrônico disponível no site da Uece. A documentação solicitada no edital também deverá ser enviada.

Estudantes que já tenham concluído algum curso de graduação, seja em universidade pública ou privada, não poderão se inscrever no processo seletivo

Aqueles que não vão concorrer pelo referido edital, podem se matricular no período de 10 a 31 de janeiro, também via formulário eletrônico, disponível no site da universidade.

Mais informações podem ser buscadas, de 9h às 12h e 13h às 16h, pelo telefone (85) 3101-9658. A Uece também disponibiliza o endereço de e-mail: uecevest@uece.br.