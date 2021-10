Ponto de Testagem para Covid-19 do Centro passa a funcionar no Hotel Excelsior, em Fortaleza

O Centro de Testagem para detecção da Covid-19 da Praça do Ferreira mudou-se para o Hotel Excelsior, também no Centro de Fortaleza. A transferência no último dia 25. Neste local, o atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. São disponibilizados gratuitamente os exames do tipo RT-PCR.

Não há necessidade de agendamento para a testagem, no Hotel Excelsior. Basta comparecer, no dia e horário de funcionamento, e apresentar um documento oficial com foto. O equipamento tem capacidade para realizar 200 atendimentos por dia.

Segundo a chefe da Biologia Médica do Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen-Ce), Ana Caroline Barjud, “a nova estrutura tem mais conforto e permite melhor acolhimento ao paciente”.

Em um ano de operação, o Centro de Testagem já realizou cerca de 50 mil testes.

O que é o Centro de Testagem

Legenda: No Hotel Excelsior, o atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h Foto: Fátima Holanda/Ascom Sesa

É uma estrutura da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) que oferece testes gratuitos para detecção da Covid-19. Em Fortaleza, além do Hotel Excelsior, há outros dois pontos em sistema drive-thru e mais dois para passageiros em terminais.

Quem pode realizar o teste

Qualquer pessoa — mesmo sem sintomas — pode realizar o teste nos equipamentos da Sesa (ver lista abaixo), incluindo aqueles que precisam da comprovação do exame para a participação em eventos ou por motivos de trabalho.

Onde realizar testes gratuitamente em Fortaleza

Hotel Excelsior (R. Guilherme Rocha, 172 - Centro)

Locais com necessidade de agendamento*

Sistema drive-thru: Hospital Geral de Fortaleza (HGF), na rua Ávila Goularte, nº 900, no bairro Papicu, das 8 às 12 hs;

Sistema drive-thru: Shopping RioMar Kennedy, na Av. Sargento Hermínio Sampaio, nº 3100, no bairro Pres. Kennedy, das 8h às 16h.



*Para realizar o agendamento, deve-se entrar no site Saúde Digital.

Há testes disponíveis, também, para viajantes no:

Terminal Rodoviário Engenheiro João Thomé (Rodoviária de Fortaleza)

Aeroporto de Fortaleza

O que é e como é feito o teste RT-PCR

O exame Pesquisa por RT-PCR é utilizado para o diagnóstico da Covid-19. Eles são feitos por meio da coleta de mucosa do nariz e da garganta.