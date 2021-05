O papel do administrador na redução do impacto da pandemia de Covid-19 na economia

Em todo o mundo, o setor econômico foi um dos mais afetados pela pandemia de Covid-19. Por conta disso, o papel do administrador ganhou destaque no mercado de trabalho. Em tempos de lockdown, o profissional de administração é fundamental no enfrentamento da crise, especialmente para manter empresas em funcionamento e também para a gestão de produtos que chegam ao consumidor final.

Josimar Costa, coordenador do curso de Administração da Unifor, detalha a importância do administrador no cenário da pandemia. "Em tempos de crise mundial de saúde pública, um dos pontos que mais se discute é a gestão de recursos escassos. A necessidade de um gestor logístico que domine as cadeias de suprimento para garantir a entrega de produtos entrou em evidência. Além disso, é preciso de um gestor de compras que entenda o momento perfeito para comprar, considerando a alta de preços pela escassez de produtos. É necessário também um gestor de vendas que compreenda a necessidade dos clientes e ofereça o produto certo, nas quantidades oportunas para gerar valor para o cliente. Um gestor de marketing e comunicação para dialogar com os clientes internos e externos no momento de crise para compartilhar o propósito da organização. Por último, um gestor de processos que identifique os pontos críticos para potencializar os resultados dos negócios e, ao mesmo tempo, capaz de perceber os cenários externos e internos e tomar decisões realizadas a partir de dados extraídos por análises científicas. Todo esse trabalho é realizado por profissionais de administração", pontua.

O amplo leque de possibilidades de trabalho foi o que levou Levi Dantas, 21 anos, aluno do 7º semestre do curso de Administração da Unifor, a escolher a carreira de administrador. "O curso mostra diferentes áreas em que podemos atuar, como logística, marketing, vendas, análise de dados, entre outras, e expõe o aluno a diferentes abordagens de empreendedorismo e gestão, fazendo assim com que o aluno amplie o seu repertório e consiga pensar em soluções inovadoras para resolver problemas do dia a dia". Levi começou a estagiar já no 1° semestre da faculdade e, atualmente, faz parte de uma consultoria de gestão, setor no qual pretende seguir após a graduação.

Legenda: Levi Dantas, aluno do 7º semestre do curso de Administração da Unifor Foto: Acervo pessoal

Curso de Administração na Unifor

O bacharelado em Administração na Unifor possui duração de quatro anos, agora com flexibilidade totalmente em EaD. Há ainda a possibilidade de dupla graduação, em até cinco anos e meio, também nos cursos de Comércio Exterior, Ciências Econômicas, Ciências Contábeis, Gestão Financeira ou Marketing. Sua estrutura pedagógica é desenhada em quatro ciclos nas competências de Empreendedorismo, Pesquisa e Liderança. Obteve nota 4 (o índice máximo é de 5) no Conceito Preliminar de Curso (CPC) do Ministério da Educação (MEC). Em 2020, alcançou 4 estrelas na avaliação realizada pelo Guia da Faculdade Estadão.

Na Unifor, o aluno pode fazer parte do Escritório de Gestão Empreendedorismo e Sustentabilidade (EGES), criado para intensificar o contato dos alunos das áreas de Gestão, como Administração e Ciências Contábeis. O EGES oferece consultoria especializada na área de empreendedorismo, assessorias e organização de planos de desenvolvimento de mercado ao atuar na geração de soluções para empresas públicas e privadas.

O curso oferece o Projeto Bagagem, através do qual os alunos podem realizar viagens técnicas para visitar empresas consideradas de classe mundial e líderes de seus segmentos para troca de experiências em gestão e administração. Bayer, Mercedes-Benz, Novartis, Embraer, Ernst & Young (EY), Natura, Rede Globo, Scania Brasil, TOTVS, Universidade do Hambúrguer - McDonalds, Porto de Suape, Porto Digital, Nannai Resort e o Instituto Brennand fizeram parte do roteiro de empresas já visitadas pelos alunos da Unifor.

Disciplinas em inglês e a oportunidade de dupla titulação internacional (Double Degree Programme) no Deggendorf Institute of Technology, na Alemanha; no HWR Berlin: Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin, também na Alemanha; e no Instituto Politécnico de Bragança, em Portugal, são diferenciais do curso.