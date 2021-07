Muro de fábrica desaba, atinge quatro casas e deixa uma família ferida em Fortaleza

O muro de uma fábrica desativada desabou sobre quatro casas na manhã desta segunda-feira (5), na rua Moura da Silva, no bairro Quintino Cunha, em Fortaleza. O acidente deixou uma família ferida.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), o pai, de 51 anos, sofreu escoriações e foi atendido no próprio local. No entanto, os filhos, de 14 e 20 anos, tiveram de ser socorridos a unidades hospitalares.

O adolescente foi encaminhado Instituto Doutor José Frota (IJF). Ainda não se sabe o estado de saúde das vítimas.

VEJA FOTOS:

Casas interditadas

De acordo com a Defesa Civil de Fortaleza, 16 residências foram interditadas após o desabamento. Em mediação com agentes do órgão, oito famílias aceitaram desocupar as casas e serão beneficiadas com Aluguel Social e materiais como cesta básica, colchonetes e cobertores.

Equipes da Defesa Civil retornarão ao local nesta terça-feira (6) para conversar com as pessoas que não aceitaram desocupar as casas interditadas. "Novo momento de sensibilização com as famílias", informou o órgão.

"Em caso de qualquer risco, a Defesa Civil de Fortaleza deve ser acionada via Ciops, através do fone 190. Os agentes trabalham em regime de plantão, 24h, para atender as demandas da população", pontua a pasta em nota.

Risco de desabamento era iminente

O proprietário do terreno já havia sido notificado duas vezes devido ao risco iminente de desabamento, segundo apurado com a Defesa Civil. A reportagem tentou contato com o responsável pelo imóvel, mas não conseguiu resposta.

Legenda: Bombeiros estiveram no local para os primeiros socorros Foto: CBMCE

Legenda: Quatro casas foram atingidas Foto: CBMCE