MP pede que Polícia investigue se paciente que morreu em hospital de saúde mental sofreu maus-tratos

O Ministério Público do Estado (MPCE) pediu à Polícia Civil do Ceará (PCCE) a abertura de um novo procedimento investigatório para identificar se houve maus-tratos contra o paciente Francisco Sérgio Abreu Filho, de 29, anos, que morreu no último dia 15 de maio, no Hospital de Saúde Mental de Messejana, em Fortaleza.

No ofício, o órgão solicita a oitiva de profissionais de saúde e mais documentos que comprovem as circunstâncias da morte. De acordo com a unidade hospitalar, Sérgio morreu após levar uma "gravata” de outro paciente, identificado como John Alex Martins de Lima, que também deverá depor.

No entanto, familiares apontam que a vítima teria morrido ao bater a cabeça após tentar ser retirada de uma fossa pelos profissionais. O cunhado de Sérgio disse que, quando chegou na unidade, o teria visto sujo de fezes e deitado no chão do corredor.

Testemunhas teriam informado que a vítima estaria atirando o material fecal em outras pessoas. “Na tentativa de tirá-lo do local, foram tentar puxá-lo pelos braços. Sérgio bateu com a cabeça na tampa e quebrou o pescoço", aponta o documento.

A PCCE tem 90 dias, a contar do último dia 16 de julho, quando o pedido foi expedido, para apresentar os depoimentos e os novos documentos solicitados pelo MP.

Dentre eles, autos dos resultados dos exames laboratoriais procedidos a partir do material recolhido do corpo da vítima e o Laudo Complementar ao Exame Cadavérico informando a causa da morte.

O promotor Marcus Renan Palácio de Morais Claro dos Santos disse serem necessárias mais informações para apurar as versões e poder identificar se houve omissão ou negligência por parte da instituição.

“Ambos (vítima e suspeito de agressão) se encontravam numa unidade hospitalar, sob a proteção do Estado”, enfatiza. “Há informações de que John Alex teria um histórico de violência. Se assim for verdade, como esse rapaz não estava sob forte vigilância por parte dessa unidade hospitalar?”, questiona.

O que diz o hospital

O Hospital de Saúde Mental Professor Frota Pinto (HSM), conhecido como Hospital de Saúde Mental de Messejana, disse que o caso está sendo conduzido pelas autoridades responsáveis, com colaboração do HSM nas investigações desde o primeiro momento.

“Há 58 anos, a unidade é referência no atendimento em Psiquiatria no Estado do Ceará, buscando a humanização dos pacientes. A Unidade comunica que reforça todas as medidas para evitar ocorrências dessa natureza. O HSM se solidariza com a dor da família do paciente”, diz, em nota.

O que diz a Polícia

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil investiga o caso.

“Exames periciais estão sendo realizados pela Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) para subsidiar as investigações. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da PC-CE apura o caso com o objetivo de elucidar as causas da morte”, afirmou.