Motorista tem carro arrastado por ônibus ao avançar preferencial na Aldeota

Uma motorista teve o carro arrastado por um ônibus ao avançar a preferencial no cruzamento da Avenida Rui Barbosa com a Rua Padre Valdevino, no bairro Aldeota, na noite desta quarta-feira (16).

O estado de saúde dela é considerado "delicado", de acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Além dela, ninguém se feriu.

Presa às ferragens

A vítima ficou presa às ferragens e precisou ser retirada do veículo com a ajuda de equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Samu.

Segundo a família da jovem, que tem entre 20 e 25 anos, ela estava saindo da casa de amigas e indo para o imóvel onde mora, no Castelão, quando o fato aconteceu.

Conforme testemunhas, o motorista do ônibus - que fazia a linha Conjunto Ceará/Aldeota - tentou parar quando viu a mulher avançando a preferencial, mas não deu tempo, e arrastou o UP/Volkswagen, de cor vermelha, por alguns metros.

Subiu a calçada de escola

O automóvel da jovem subiu a calçada de uma escola pública estadual, bateu nas grades de proteção e as quebrou. Moradores tentaram tirá-la do carro, mas não conseguiram de imediato.

Policiais militares ajudaram a desbloquear a via depois que cinco ambulâncias saíram com a mulher, levando-a um hospital da rede privada.