Motorista perde controle da direção, derruba poste e sobe às escadas de terminal em Fortaleza

Um motorista perdeu o controle da direção de uma caminhonete e se envolveu em um acidente, nesta segunda-feira (4), no Terminal da Lagoa, no bairro Parangaba, em Fortaleza. Ninguém se feriu.

Aos agentes da Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) e da Guarda Municipal condutor falou que estava à espera de uma pessoa que trabalha no posto de saúde localizado no equipamento.

Também de acordo com o motorista, ele prendeu a sandália no acelerador da caminhonete, e o veículo foi impulsionado para frente.

Na ocasião, o carro derrubou um poste e subiu às escadas que fica no portão de entrada e saída de passageiros do terminal. A caminhonete também bateu em um dos corrimões, que caiu no chão.

O condutor, que estava com o advogado, se negou a fazer o teste do bafômetro. O caso foi levado para uma delegacia de Polícia Civil.