Idoso fica ferido após perder o controle do veículo e invadir loja no Centro de Fortaleza

Um carro desgovernado invadiu uma loja após sair de um estacionamento no Centro de Fortaleza, na tarde desta terça-feira (14). Com o impacto, parte da estrutura do empreendimento foi derrubada. O motorista do veículo, um idoso de 68 anos, ficou ferido, conforme o Corpo de Bombeiros.

Segundo o tenente Alan Capistrano, da equipe de Salvamento da Corporação, testemunhas informaram que o idoso perdeu o controle do veículo, um utilitário esportivo (SUV), ao sair de um estacionamento em frente à Ótica Evangélica, no cruzamento das ruas Pedro Pereira e Edgar Borges.

"O motorista talvez não era acostumado com carro automático e, ao sair do estacionamento, perdeu o controle, acho que ficou pisando no acelerador", conjecturou o agente, acrescentando que o condutor do veículo, cuja identidade não foi informada, teve escoriação simples no braço.

O passageiro do veículo, também sem identidade conhecida até o momento, apresentou ferimentos e relatou sentir um impacto no peito. Nem funcionários, nem clientes do local, em funcionamento durante o acidente, feriram-se com a batida do carro.

A colisão danificou parede, portas, móveis e mercadorias da ótica, conforme a proprietária, mas não há quantificação do prejuízo causado.

Ainda conforme o tenente, o prédio da loja foi verificado superficialmente pelos agentes. Embora as equipes direcionadas atuem com desencarceramento de vítimas e resgate, a avaliação inicial é de que não há indícios de risco de desabamento.

Além do Corpo de Bombeiros, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram destacados para o local, segundo o tenente. A Defesa Civil é aguardada para avaliar se há risco de desabamento.