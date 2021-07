Menino de 5 anos ganha aniversário temático dos Bombeiros com a presença de agentes e viatura

O pequeno Lucca Mariano Ferrer, de 5 anos, ganhou uma festa de aniversário especial dos Bombeiros, com direito à participação de membros da corporação e uma viatura. A celebração ocorreu na última quinta-feira (8), na casa da criança, no bairro Planalto Ayrton Senna, em Fortaleza.

Segundo a mãe do garoto, Maria das Dores dos Santos, a família planejava uma comemoração simples. "Até que Lucca me disse assim: ‘mãe, eu quero uma festa do bombeiro, eu vou ser bombeiro, eu gosto deles. Eles ajudam as pessoas, apagam fogo'”, afirmou.

Maria conta que o menino se sentiu realizado. Os Bombeiros chegaram à festa na viatura Auto Bomba Tanque 43 (ABT 43), com as sirenes alarmadas, surpreendendo o aniversariante.

Lucca estava vestido a caráter, fardado, com capacete e machadinha. O menino brincou com os amigos e aproveitou a presença dos seus heróis Bombeiros, segundo a mãe.

Legenda: A festa de Lucca teve participação dos bombeiros, com viatura Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

A festa foi mais especial pois Lucca estava internado e pôde sair do hospital a tempo do aniversário. O menino tem um tumor no rim direito e faz quimioterapia

Maria das Dores dos Santos "Ele se sentiu muito bem, muito feliz mesmo. Fala para todo mundo que os Bombeiros vieram na casa, e ele diz para os doutores que ele ficou feliz com os Bombeiros. Só Deus e eu sabemos a emoção que eu fiquei"

Os agentes também se sentiram realizados com a admiração da criança. A soldado Margermínia Vasconcelos, que fez o primeiro contato com a família, conta que toda a equipe ficou feliz em realizar a homenagem.

“Que Deus abençoe grandemente e Nossa Senhora cubra de bênçãos cada passo do Mariano. Que sorte a minha segurar nos braços um herói", disse ela.

Legenda: Lucca e a soldado Margermínia Vasconcelos Foto: Reprodução/Corpo de Bombeiros

Doação de sangue

Para o tratamento, Lucca Mariano precisa de doações de sangue. Para doar, basta comparecer ao Fujisan do Hospital Luís França.

Doação de plaquetas e sangue de qualquer tipo (A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, O+ e O-)

Paciente: Lucca Mariano Ferrer de Lima

Local: Hospital Luís França - Fujisan: Av. Barão de Studart, 2626, Dionísio Torres, Fortaleza

Horário: segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30, e sábados, das 7h30 às 13h30

Telefone da família: (85) 98901-1261

Quero receber conteúdos exclusivos da cidade de Fortaleza