Memorial Edson Queiroz é inaugurado em Cascavel neste domingo (7)

Foi inaugurado neste domingo (7), em Cascavel, Região Metropolitana de Fortaleza, o Memorial Edson Queiroz. O equipamento cultural conta com salas temáticas e um acervo que inclui objetos pessoais e até os livros da coleção do empresário cascavelense, fundador do Grupo Edson Queiroz.

O Memorial é resultado de uma parceria entre o Instituto Myra Eliane e a Prefeitura Municipal de Cascavel. O local escolhido para instalar o equipamento cultural foi um prédio histórico do município, construção do século XIX que já abrigou a Cadeia Pública e a sede da Câmara de Vereadores.

Para Igor Queiroz Barroso, presidente do Instituto Myra Eliane e neto do homenageado, a proposta é que o Memorial Edson Queiroz também seja “um novo ponto turístico para o Ceará”.

A visitação é gratuita. O Memorial Edson Queiroz poderá ser visitado a partir desta terça-feira (9), com funcionamento fixo de terça a sexta-feira, das 13 horas às 18h; aos sábados, das 10h às 16h; e aos domingos, das 9h às 12h e das 17h às 20h.

Legenda: Igor Queiroz Barroso, presidente do Instituto Myra Eliane, visitou o Memorial e conduziu a inauguração Foto: LC Moreira

Em seu discurso na inauguração do equipamento cultural, Igor lembrou da fundação da Cascaju, um dos primeiros negócios do Grupo Edson Queiroz e que ganhou destaque no acervo exibido aos visitantes.

Igor Queiroz Barroso Presidente do Instituto Myra Eliane Muitos dos pais, avós e filhos de cidadãos desta terra trabalharam na Cascaju. Eram mais de 2 mil pessoas (empregadas na indústria). Elas tiveram a oportunidade de comprar casas, educar seus filhos, ter acesso ao crediário. E detalhe importante: a maioria era de mulheres.

A contribuição do Memorial à comunidade virá não apenas como espaço dedicado à história de um filho do município. Está prevista a oferta de cursos profissionalizantes online, em parceria com a Universidade de Fortaleza (Unifor).

Legenda: Familiares de Edson Queiroz prestigiaram a inauguração do memorial em homenagem ao empresário cascavelense Foto: LC Moreira

Memória

A solenidade de inauguração foi iniciada por Igor Queiroz Barroso, que homenageou o seu avô, Edson Queiroz, e sua mãe, Myra Eliane. "Este 7 de novembro não foi escolhido à toa”, ressaltou o empresário. A data marca o aniversário de Myra Eliane.

Legenda: Igor Queiroz e mesa de autoridades durante a cerimônia Foto: LC Moreira

O prefeito de Cascavel, Thiago Ribeiro, definiu a inauguração do Memorial Edson Queiroz como "um sonho realizado para todo cidadão cascavelense". Ele pontuou que o prédio onde fica o memorial é um dos mais antigos do município e que a criação do equipamento cultural dá fim a um cenário de abandono da estrutura.

Thiago Ribeiro Prefeito de Cascavel Quem é cascavelense, passava por aqui e via aquela ruína… aquilo doía. Transformar essa ruína em um sonho, que vira realidade hoje. E isso foi inspirado pelo chanceler Edson Queiroz.

Familiares de Edson Queiroz prestigiaram a noite e conheceram as instalações do memorial. Entre as autoridades presentes no evento, estiveram ainda a vice-prefeita de Cascavel Ana Paula Real, os senadores Cid Gomes e Tasso Jereissati; o deputado federal Pedro Bezerra; o vereador Alessio Espínola; o reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC), Cândido Albuquerque, e a reitora da Unifor, Fátima Veras.

Na inauguração, uma banda de música da Unifor foi convidada para tocar. Cordéis e vídeos informativos fizeram parte do momento também. O livro "Memórias de Cascaju", do jornalista Luís-Sérgio Santos, foi lançado durante o evento e ficará disponível no memorial.

O curador do Memorial, Max Perlingeiro, destaca o caráter educacional e inovador dele. "A Sala Memória é uma reconstituição do gabinete de trabalho de Edson Queiroz, com objetos pessoais do homenageado. O espaço seguinte é dedicada a uma das atividades econômicas de Cascavel: o artesanato, com exibição de um documentário sobre a cidade", apresenta Max.

"Há duas salas grandes, uma dedicada à biografia de Edson Queiroz, com uma vitrine de objetos dele, como uma caixa de mágica que brincava com os filhos; e outra ao empreendedor, a partir do gás, da metalurgia, das comunicações, da água, da educação", detalha o curador.

Legenda: Livros que foram de Edson Queiroz fazem parte do memorial Foto: Luana Severo

Serviço

Onde fica o memorial: Praça Nossa Senhora do Ó, no Centro de Cascavel, no prédio da antiga Cadeia Pública do município.

