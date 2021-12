Médico explica os efeitos do abuso de álcool sobre a saúde mental

Uma pesquisa feita pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) em 33 países e dois territórios das Américas apontou que 42% dos entrevistados no Brasil relatou alto consumo de álcool durante a pandemia de Covid-19, em 2020. Esse aumento preocupa os profissionais de saúde não apenas por causa dos efeitos nocivos ao sistema imunológico, que se enfraquece com o abuso do álcool, mas também pelos impactos à saúde mental dos indivíduos.

“O uso abusivo decorrente do álcool já é um sinal indicativo de que a saúde mental não vai bem e isso gera transtornos mentais e do comportamento”, observa o psiquiatra Arão Zvi Pliacekos, médico no Elo de Vida, um serviço do Hospital de Saúde Mental Professor Frota Pinto que proporciona a reinserção psicossocial de pacientes com dependência química e do álcool.

De acordo com o psiquiatra, na abstinência, o alcoolismo pode gerar alucinações auditivas, visuais e muito sofrimento psíquico. “Nos pacientes crônicos, pode causar sintomas psicóticos e nos de longa data, os quadros demenciais, em que a pessoa pode ter um quadro inicial parecido com Alzheimer, isto é, aqueles surtos amnésicos, de esquecimento”, relata.

Hora de pedir ajuda

Quando o álcool se torna a única válvula de escape possível e a pessoa não consegue cumprir a promessa de que vai parar, é hora de entender que a recuperação não é um caminho que se faz só. “A hora de pedir ajuda é quando a pessoa promete para ela mesma que vai parar de usar álcool, promete aos seus familiares, seus amigos, mas não consegue e por não conseguir, se frustra. Ela está emocionalmente adoecida e só com tratamento psiquiátrico e psicológico especializado vai obter recuperação e reabilitação psicossocial”, explica Arão Zvi Pliacekos.

A conscientização sobre a dependência do álcool é o início da recuperação. De acordo com o médico psiquiatra, o tratamento não é feito à força, ou seja, o indivíduo precisa querer e buscar ajuda. “Os caminhos terapêuticos existentes hoje estão no Hospital Saúde Mental Professor Frota Pinto, onde tem a unidade de desintoxicação, tem o Elo de Vida, os Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (Caps AD), e as residências terapêuticas. Tudo depende da predisposição do paciente a essa ajuda”, pontua o médico.

No Hospital-Dia – Elo de Vida, o período de tratamento dura, em média, cinco meses, podendo ser prorrogado por decisão da equipe. Ao fim deste período, o paciente será encaminhado para acompanhamento ambulatorial ou para os grupos de mútua-ajuda, como Alcoólicos Anônimos (AA) ou Narcóticos Anônimos (NA).

Dose de Esperança

Como forma de alertar a população sobre os efeitos do alcoolismo, o Sistema Verdes Mares apresenta até o dia 31 de dezembro o programa “Dose de Esperança”, que está sendo exibido na grade da TV Diário, nos horários 15h05 e 17h05. Trata-se de uma série com 10 programas de 30 minutos de duração, com a participação de especialistas, depoimentos reais de pessoas que superaram a dependência do álcool e soluções para a superação do alcoolismo.

Em Fortaleza, o sinal da TV Diário é transmitido ao vivo no site (https://tvdiario.verdesmares.com.br/ao-vivo) e nos canais por assinatura Oi TV (canal 129), NET (canal 183), GVT (canal 322.1), Sky (canal 323.1) e Multiplay (canal 220).

SERVIÇO:

Programa Dose de Esperança

Onde: TV Diário

Quando: Entre os dias 27 a 31 de dezembro, nos horários 15h05 e 17h05

