Marinha faz doação de 4,5 toneladas de alimento e mil máscaras para 500 famílias

A Marinha do Brasil realizou a doação de 4,5 toneladas de alimentos e mil máscaras de proteção para 500 famílias de Fortaleza beneficiadas pelo Programa Forças no Esporte (PROFESP), entre as últimas terça (9) e quinta-feira (11).

De acordo com a Marinha, a ação visou garantir a segurança alimentar dos integrantes do PROFESP, que teve as atividades presenciais paralisadas devido ao agravamento da pandemia de Covid-19.

O programa prevê o acesso a atividades esportivas por crianças e adolescentes, entre 6 e 18 anos, em situação de vulnerabilidade social. Os atendidos realizam as atividades nas organizações militares, no contraturno escolar. Durante as atividades, também são oferecidas refeições.

A entrega das doações ocorreu nas Organizações Militares dos bairros Jacarecanga e Cais do Porto.

Conforme a Capitania dos Portos, foram cumpridos protocolos sanitários, como aferição das temperaturas, distanciamento social, uso obrigatório de máscaras e higienização das mãos.