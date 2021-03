Mais de 528 mil doses da vacina contra a Covid-19 foram aplicadas no Ceará

Até esta quarta-feira (10), o Ceará aplicou 528.250 doses da vacina contra a Covid-19, segundo último balanço da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa).

Ao todo, 382.323 pessoas receberam a primeira dose (D1) do imunizante, o equivalente a 87,20% do total distribuído, e 145.927 a segunda (D2), o que representa 70,33%.

VACINÔMETRO NO CEARÁ | COVID-19

Conforme o balanço, foram distribuídas 646.040 doses da vacina contra a Covid-19, sendo 438.516 referentes à 1ª dose e 207.524 à 2ª dose.

Segundo o Vacinômetro 109,22% do total de imunizantes destinados a idosos com mais de 75 anos já foram aplicados.

Ao todo, 70,36% dos profissionais de saúde no Estado receberam a D1, enquanto 63,70% tiveram a D2 aplicada.

Entre a população indígena, 86,16% receberam a D1, enquanto 66,13% a D2.

Ceará recebeu oitavo lote

Legenda: Ceará recebeu oitavo lote de vacinas nesta quarta-feira (10) Foto: Tatiana Fortes/Divulgação

Na manhã desta quarta-feira, o Estado recebeu do Ministério da Saúde o 8º lote de imunizante, com 109.800 doses da vacina CoronaVac, do Instituto Butantan.

A remessa continuará sendo usada na vacinação de idosos acima de 75 anos e trabalhadores da saúde, que integram a primeira das quatro fases do Programa Nacional de Imunização (PNI).