Mais de 485 mil pessoas já se cadastraram para vacinação contra Covid-19 no Ceará

Em seis dias, 485.231 cearenses se inscreveram e concluíram o procedimento de cadastro para a vacinação contra a Covid-19 no Estado, segundo a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa). Só em Fortaleza, 365.993 pessoas já confirmaram o cadastro.

Pessoas dos grupos prioritários definidos pelo Plano Nacional de Imunização (PNI) e adultos maiores de 18 anos têm até o dia 27 de março para efetuar a inserção dos dados no sistema.

A Sesa destaca que, apesar de o cadastro estar disponível para pessoas de 18 a 59 anos, serão imunizados inicialmente os quatro primeiros grupos prioritários.

A partir deste sábado (13), os dados do cadastramento passam a ser publicizados pelo sistema IntegraSUS. Conforme a plataforma, até esta manhã, 158.379 idosos com mais de 60 anos se cadastraram. Desse total, 7.493 pertencem à primeira fase do grupo prioritário, por terem mais de 75 anos - que já estão sendo vacinados.

Já as pessoas com comorbidades somam 57.241.

Dados devem ser confirmados

Ao efetuar a inserção dos dados no sistema estadual, é necessário confirmar o cadastro por e-mail. Ao todo, 602.306 cadastros foram feitos, mas só cerca de 80% foram efetivados (485.231).

Em Fortaleza, quem está cadastrado no site ou no aplicativo Vacine Já deve realizar um novo cadastro no sistema estadual. A plataforma da Sesa reúne dados e informações de todos os municípios.

Sistema facilitará vacinação

A vacinação seguirá o calendário de cada cidade. Os cearenses com mais de 18 anos que não se encaixam na fase em vigência da imunização terão seus dados armazenados na plataforma, a fim de facilitar a organização do plano de vacinação do Governo do Estado quando houver doses disponíveis.

Vacinômetro no Ceará

O Ceará já aplicou 559.890 doses de vacina contra a Covid-19 desde que a campanha teve início no Estado, em 18 de janeiro. Dados são do Vacinômetro da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), atualizados ao meio-dia desta sexta-feira (12).

Fases da vacinação

Fase 1 (em andamento):

• População indígena aldeada;

• Idosos a partir de 60 anos institucionalizados;

• Trabalhadores de Saúde;

• Pessoas com deficiência institucionalizadas;

• Idosos a partir de 75 anos.

Fase 2:

• Povos e comunidades tradicionais quilombolas;

• Idosos a partir de 60 anos.

Fase 3:

• Pessoas com deficiência permanente grave;

• Pessoas com morbidades.

Fase 4:

• População privada de liberdade;

• Funcionários do sistema de privação de liberdade;

• Forças de segurança e salvamento;

• Forças Armadas;

• Trabalhadores de Educação do Ensino Básico;

• Trabalhadores de Educação do Ensino Superior;

• Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros;

• Trabalhadores de transporte metroviário e ferroviário;

• Trabalhadores de transporte aéreo;

• Trabalhadores de transporte aquaviário;

• Caminhoneiros;

• Trabalhadores industriais.

Como se cadastrar para receber a vacina?

Para fazer o cadastro, é necessário informar nome completo, CPF, data de nascimento, raça e telefone para contato, por exemplo. A secretaria ressaltou a importância de preencher os dados com as informações corretas.

Quem não tiver acesso à Internet deve aguardar informações da prefeitura do município em que mora para proceder com a realização do cadastro.

Número do Cartão Nacional de Saúde não é obrigatório

Apesar de ser solicitado no ato da inscrição, o número de Cartão Nacional de Saúde do Sistema Único de Saúde (SUS) não é obrigatório para dar seguimento ao processo. A informação foi confirmada pela Sesa. Quem não souber o número pode deixar o campo em branco e seguir o cadastro normalmente.

Tira-dúvidas sobre o cadastro

Telefone: 0800 275 1475